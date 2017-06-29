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29.06.2017  18:21   

В МОН открыли «горячие линии» для абитуриентов

С 29 июня до 28 августа МОН организовало работу «горячих» телефонных линий по вступительной кампании-2017.


vesti.dp
По этим номерам можно получить консультации по поступлению в высшие учебные заведения, сообщить о фактах нарушения законодательства о высшем образовании и тому подобное.
 
Номера «горячих линий»:
 
МОН
 
+38 (044) 287-89-29
 
+38 (068) 951-25-13
 
0800 504 425.
 
ЕГЭБО
 
+38 (044) 239-86-18.
 
Также в Министерстве образования и науки будут предоставлять консультации по вступлению по электронной почте – vstup_2017@mon.gov.ua и в форме личного приема по адресу: г. Киев, бул. Шевченко, 16, к.117.
 
Дополнительные телефоны:
 
Департамент высшего образования МОН:
 
+38 (044) 481-32-92
 
+38 (044) 481-32-64
 
+38 (044) 481-32-38
 
+38 (044) 481-47-73.
 
Департамент профессионального образования МОН:
 
+38 (044) 287-82-06
 
+38 (044) 287-82-13.
 
Департамент среднего образования (вопросы относительно документов о среднем образовании) МОН:
 
+38 (044) 481-47-67
 
+38 (044) 481-47-58.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  мон, поступление, кампания, харьков
 
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