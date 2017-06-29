29.06.2017 18:21

В МОН открыли «горячие линии» для абитуриентов

С 29 июня до 28 августа МОН организовало работу «горячих» телефонных линий по вступительной кампании-2017.



vesti.dp

По этим номерам можно получить консультации по поступлению в высшие учебные заведения, сообщить о фактах нарушения законодательства о высшем образовании и тому подобное.

Номера «горячих линий»:

МОН

+38 (044) 287-89-29

+38 (068) 951-25-13

0800 504 425.

ЕГЭБО

+38 (044) 239-86-18.

Также в Министерстве образования и науки будут предоставлять консультации по вступлению по электронной почте – vstup_2017@mon.gov.ua и в форме личного приема по адресу: г. Киев, бул. Шевченко, 16, к.117.

Дополнительные телефоны:

Департамент высшего образования МОН:

+38 (044) 481-32-92

+38 (044) 481-32-64

+38 (044) 481-32-38

+38 (044) 481-47-73.

Департамент профессионального образования МОН:

+38 (044) 287-82-06

+38 (044) 287-82-13.

Департамент среднего образования (вопросы относительно документов о среднем образовании) МОН:

+38 (044) 481-47-67

+38 (044) 481-47-58.