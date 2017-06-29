29.06.2017 18:21
В МОН открыли «горячие линии» для абитуриентов
С 29 июня до 28 августа МОН организовало работу «горячих» телефонных линий по вступительной кампании-2017.
vesti.dp
По этим номерам можно получить консультации по поступлению в высшие учебные заведения, сообщить о фактах нарушения законодательства о высшем образовании и тому подобное.
Номера «горячих линий»:
МОН
+38 (044) 287-89-29
+38 (068) 951-25-13
0800 504 425.
ЕГЭБО
+38 (044) 239-86-18.
Также в Министерстве образования и науки будут предоставлять консультации по вступлению по электронной почте – vstup_2017@mon.gov.ua и в форме личного приема по адресу: г. Киев, бул. Шевченко, 16, к.117.
Дополнительные телефоны:
Департамент высшего образования МОН:
+38 (044) 481-32-92
+38 (044) 481-32-64
+38 (044) 481-32-38
+38 (044) 481-47-73.
Департамент профессионального образования МОН:
+38 (044) 287-82-06
+38 (044) 287-82-13.
Департамент среднего образования (вопросы относительно документов о среднем образовании) МОН:
+38 (044) 481-47-67
+38 (044) 481-47-58.