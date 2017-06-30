30.06.2017 16:51

40 000 студентов Харьковщины получили дипломы в этом году (ВИДЕО)

В течение недели в вузах региона продолжаются праздничные мероприятия, посвященные выпуску специалистов и магистров.



// ХОГА

Праздник в одном из вузов – Харьковском государственном университете питания и торговли – посетила глава ХОГА Юлия Светличная. Поздравляя с получением дипломов 1400 выпускников вуза, она пожелала им уверенности в своих силах и достижения поставленных целей.



«Дипломы у вас уже есть, - обратилась к выпускникам Юлия Светличная. - Впереди взрослая независимая жизнь – книга, которая будет написана исключительно вами. Я желаю, чтобы эта книга была яркой, со множеством событий, чтобы ею гордились и вы, и ваши родители, и преподаватели. Чтобы вы открывали для себя новые горизонты и всегда совершенствовались. Все зависит только от вас!».



Дипломы бакалавров и специалистов вручили 1400 выпускникам. Как отметил ректор вуза Александр Черевко, все ребята уже трудоустроены.



Он также добавил, что преподаватели и студенты вуза гордятся тем, что в числе выпускников учебного заведения – руководитель области Юлия Светличная. Она в 2006 году с отличием окончила вуз по специальности «международная экономика».



«В этих стенах я получала первое высшее образование, чему очень рада, - сказала Юлия Светличная. - Мы, выпускники, будем всегда гордиться проведенными в нашем вузе годами, теми знаниями, которые нам дали возможность раскрыться в будущем».



В ходе мероприятия глава области по поручению Президента Украины Петра Порошенко вручила ректору ХГУПТ Александру Черевко государственную награду – орден «За заслуги» II степени.



«Мне вдвойне приятно получать эту награду от выпускницы нашего университета. Еще будучи студенткой, Юлия Светличная проявила себя с самой лучшей стороны. И мы знали, что у вас - большое будущее, - сказал Александр Черевко. - Благодаря тем знаниям, которые вы получили в наших стенах, благодаря своему трудолюбию, настойчивости, стремлению к лучшему, самосовершенствованию, вы прошли славный большой путь. Я считаю, что вы - государственный деятель всеукраинского масштаба. Мы рады, что именно вы руководите нашим прекрасным регионом. Коллектив вуза желает вам всяческих успехов на этом поприще».



Ректор также напомнил, что после окончания университета Юлия Светличная активно занималась научной и научно-методической работой.



«Она закончила аспирантуру, подготовила и защитила диссертационную работу и имеет ученую степень доктора философии по государственному управлению. Она является автором учебников и учебных пособий, методических разработок, статей и так далее», - сказал Александр Черевко.



Он сообщил, что ученый совет университета единогласно принял решение присвоить Юлии Светличной звание почетного профессора Харьковского государственного университета питания и торговли.



«Теперь вы являетесь членом нашего ученого совета. И мы будем приглашать вас на все наши заседания», - сказал ректор ХГУПТ.