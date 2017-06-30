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30.06.2017  17:53   

Юлия Светличная вручила дипломы лучшим выпускникам НТУ «ХПИ»

30 июня документы об образовании, полученном в ведущем техническом вузе региона, вручили почти 5000 бакалавров, специалистов и магистров. 747 студентов завершили учебу с отличием.


// ХОГА

«ХПИ – это бренд, это знак качества, - подчеркнула глава ХОГА Юлия Светличная, поздравляя выпускников Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». – Я желаю вам с честью нести звание «хапэивец». Желаю каждому найти себя в жизни, развиваться, найти работу, которая будет приносить не только финансовое, но и моральное удовлетворение. Желаю, чтобы вами гордились родители, ваши преподаватели и чтобы вами гордилась Харьковщина!»

Во время торжеств, которые прошли в стенах Дворца студентов НТУ «ХПИ», руководитель области вместе с ректором вуза Евгением Соколом вручила дипломы с отличием 24 магистрам вуза.

Юлия Светличная также вручила благодарности главы ХОГА двум лучшим выпускникам 2017 года – неоднократному победителю всеукраинских олимпиад Андрею Данилюку, который является стипендиатом Верховной Рады Украины, и Ольге Сухиной – именной стипендиатке Президента Украины.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  светличная, выпускной, харьков
 
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