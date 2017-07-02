02.07.2017 10:30

С сентября ученики двух сел Золочевщины будут ходить в новую школу (ФОТО)

В поселке Писаревка завершили строительство образовательного сооружения, начавшееся еще в 1989 году, а в 2009-м окончательно остановленное.



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Сейчас первый этаж новой Писаревской школы оборудуют мебелью, а на втором продолжаются работы по обустройству групп для дошкольников. С ходом работ во время рабочей поездки в Золочевский район ознакомилась глава ХОГА Юлия Светличная.

«В 2016 году мы начали реализацию нескольких крупных строительных проектов в сфере образования в области, - отметила Юлия Светличная. – Среди них - завершение строительства школы в Писаревке. Я знаю, что громада ждала этого в течение почти 30 лет. И, наконец, эта мечта осуществилась».

До этого момента ученики из сел Писаревка и Малыжино вынуждены были учиться в здании, которому уже более 100 лет. Строительство новой школы в Писаревке начали еще в конце 1980-х годов, но в 1991-м активные работы прекратились. В дальнейшем из разных источников финансирования выделялись незначительные средства, позволявшие продолжать строительство только в очень медленном темпе. В 2009-м финансирование прекратилось окончательно, и недостроенное здание простояло без дела еще 7 лет.

«Должен был я пойти в эту школу, но хоть дочка пойдет. Очень хорошее здание, современное, радует, что наконец достроили», - говорит житель села Писаревка Андрей Осадчий, дочка которого пойдет в 3-й класс в этом году.

В 2016-м году руководству области удалось добиться выделения из государственного бюджета средств, которые были необходимы для завершения строительства Писаревской школы.

«В прошлом году на работы направили более 8,7 млн грн субвенции из государственного бюджета на развитие отдельных территорий. Еще более 260 тыс. грн профинансировали из бюджета Писаревского сельского совета», - уточнила Юлия Светличная.

В результате к концу 2016 года новое школьное здание достроили. В нем есть компьютерный класс, столовая с пищеблоком и один из крупнейших спортивных залов в районе (288 кв. м). Есть также собственная футбольная площадка. Сейчас в школе идет монтаж мебели, а уже с 1 сентября дети сядут за парты в новом безопасном и современном помещении.

Учитель математики и информатики Писаревской школы Валентина Коринько ждала открытия нового здания 30 лет.

«Для нас это чудо: то, чего мы ждали столько времени, смогли построить за год. Никто уже и не верил, что школу построят», - говорит Валентина Коринько.

Но этим история образовательного строительства в Писаревке не завершится. На очереди - обустройство дошкольного подразделения на 2-м этаже нового здания.

«Сейчас детского сада в Писаревке нет, поэтому вопрос открытия дошкольного подразделения более чем актуален. Планируем, что здесь откроется одна разновозрастная группа, которая сможет принять около 30 детей», - сообщила руководитель области.