03.07.2017 17:15

Харьковские студенты взлетели на отечественных самолетах (ФОТО)

3 июля курсанты II курса летного факультета ХНУВС в рамках первой летной практики перешли к полетам на легкомоторных самолетах типа ХАЗ-30.



kharkivoda.gov.ua

«Знакомство с небом» будет проходить в течение следующих трех месяцев на аэродроме Харьковского аэроклуба ОСОУ имени Валентины Гризодубовой. По завершению обучения у каждого курсанта на личном счету будет не меньше чем 45 часов полетного времени.

По словам руководства аэроклуба, для обеспечения летной практики курсантов выделено пять самолетов, несколько единиц специальной автомобильной техники, а также созданы все необходимые условия для учебы и отдыха военнослужащих.

В общую программу первой летной практики вошло выполнение следующих упражнений: полет по кругу, в зону на простой пилотаж, полет по маршруту на различных высотах, работа в составе пары и тому подобное. После выполнения юношами ознакомительной и вывозной программ вместе с летчиками-инструкторами позволят им выполнить самостоятельные полеты, что станет финальным этапом всей нынешней практики.

Перед началом первых в жизни полетов «кожедубовцев» на аэродроме состоялся торжественный митинг.

«Сегодняшнее событие является знаменательной датой в жизни каждого летчика. Покорение неба – это кропотливая и очень ответственная работа. Поэтому внимательно слушайте летчиков-инструкторов, которые на этом аэродроме станут для вас родителями. Удачи всем курсантам на их пути к овладению профессией военного летчика», - обратился к студентам начальник штаба – первый заместитель начальника ХНУПС, военный летчик І-го класса генерал-майор Алексей Котов.

После предполетной подготовки «кожедубовцы» в сопровождении летчиков-инструкторов по очереди поднялись в небо на легкомоторном самолете.

«Первый полет был ознакомительным и продолжался в течение 30 минут в диапазоне высот от 100 до 900 метров на скорости до 200 километров в час, - пояснил начальник Харьковского аэроклуба имени Валентины Гризодубовой ОСОУ Сергей Филатов. - Кстати, почти все летчики-инструкторы, которые привлекаются к обучению курсантов, имеют опыт службы в Вооруженных силах Украины. Поэтому им было легко найти подход к ребятам, понимая всю безудержную жажду к полетам второкурсников».

По словам Алексея Котова, эта программа - начальный этап подготовки военного пилота, который позволяет определить, готов ли курсант к дальнейшему обучению на военных самолетах. После ознакомления ребят с возможностями ХАЗ-30 их допустят на второй уровень мастерства с привлечением уже реактивного самолета Л-39 «Альбатрос» и транспортного Ан-26. А на завершающей ступеньке покорения неба будущие офицеры будут садиться в кабины боевых самолетов типа Миг-29 или Су-25.

Справка. Самолет ХАЗ-30 разработан и собран на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии и предназначен для первоначального обучения пилотов аэроклубов, летных училищ военной и гражданской авиации, а также для выполнения полетов частными лицами. Самолет оснащен австрийским двигателем Rotax-912 ULS с трехлопастным воздушным винтом. Его максимальная скорость – 200 км/ч, длина разбега – 100 м, длина пробега – 100 м. Самолет выполняет взлет и посадку на воздушно-посадочной полосе с искусственным или грунтовым покрытием.