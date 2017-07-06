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06.07.2017  13:14   

Харьковчанка стала участницей научной школы по физике в Швейцарии (ФОТО)

Участницей V научной школы по физике в Швейцарии стала выпускница Харьковской специализированной школы № 132, воспитанница Харьковского центра опытно-экспериментальной деятельности «Дом учителя» Даниэлла Глезина.


city.kharkov.ua
Занятия школы по физике для школьников прошли в Женеве с 19 по 23 июня. Организаторы мероприятия - Национальный центр «Малая академия наук Украины» и Европейская организация ядерных исследований «CERN». В этом году возможность посетить крупнейшую в мире физическую лабораторию получили 19 школьников - победителей Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины, среди которых была и харьковская выпускница школы.
 
Участники научной школы ознакомились с перспективными направлениями научных исследований в области физики высоких энергий, прослушали лекции по физике элементарных частиц, приняли участие в физических опытах на базе CERN и Женевского университета, пообщались с ведущими учеными Европейской организации ядерных исследований.
 
 
 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  наука, школа, физика, харьков, женева
 
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