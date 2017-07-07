07.07.2017 16:45

Стипендия пo-новому: чего ожидать студентам

И вновь порядок финансирования стипендий изменен. Теперь государственные выплаты будут получать не лучшие ученики специальности, а лучшие студенты факультета.



strana.ua

В обладминистрации обещали, новый принцип выплат должен заработать уже сейчас, однако в Министерстве запуск нововведений отложили.

«Новый принцип распределения не может заработать, потому что в приказе Министерства и в постановлении Кабинета министров прописано, что изменения стипендиального обеспечения должны быть объявлены студентам в начале текущего семестра», - рассказывает ректор НТУ «ХПИ» Евгений Сокол.

То есть, реально заработает новый порядок начисления стипендий только в сентябре. Положительных изменений от этого в вузах не ждут, и существующим порядком куроводство заведений не удовлетворено.

«Стипендиальное обеспечение, которое предложено, оно имеет, на мой взгляд, определенные недостатки с точки зрения студентов и моей, как ректора. Я считаю, что студент, обучающийся только на «отлично», должен получать стипендию независимо не от чего. Он отличник и для него рейтинг один. Он должен получать повышенную стипендию», - говорит ректор НТУ «ХПИ» Евгений Сокол.

На деле же, на получение или неполучение стипендии теперь влияют и другие факторы, это и активное участие в жизни вуза и спортивные достижения. А меньше отставание в рейтинге, хоть на пол балла, может лишить студента-отличника заслуженной, на первый взгляд, стипендии.