 
Главная Новости Образование Стипендия пo-новому: чего ожидать студентам
07.07.2017  16:45   

Стипендия пo-новому: чего ожидать студентам

И вновь порядок финансирования стипендий изменен. Теперь государственные выплаты будут получать не лучшие ученики специальности, а лучшие студенты факультета.


strana.ua
В обладминистрации обещали, новый принцип выплат должен заработать уже сейчас, однако в Министерстве запуск нововведений отложили.
 
«Новый принцип распределения не может заработать, потому что в приказе Министерства и в постановлении Кабинета министров прописано, что изменения стипендиального обеспечения должны быть объявлены студентам в начале текущего семестра», - рассказывает ректор НТУ «ХПИ» Евгений Сокол.
 
То есть, реально заработает новый порядок начисления стипендий только в сентябре. Положительных изменений от этого в вузах не ждут, и существующим порядком куроводство заведений не удовлетворено.
 
«Стипендиальное обеспечение, которое предложено, оно имеет, на мой взгляд, определенные недостатки с точки зрения студентов и моей, как ректора. Я считаю, что студент, обучающийся только на «отлично»,  должен получать стипендию независимо не от чего. Он отличник и для него рейтинг один. Он должен получать повышенную стипендию», - говорит ректор НТУ «ХПИ» Евгений Сокол. 
 
На деле же, на получение или неполучение стипендии теперь влияют и другие факторы, это и активное участие в жизни вуза и спортивные достижения. А меньше отставание в рейтинге, хоть на пол балла, может лишить студента-отличника заслуженной, на первый взгляд, стипендии.
Тэги:  стипендии, студент, деньги, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.03 Спорт Паралимпийцы Харьковщины получат стипендии Президента 24.02 Образование В Украине введут именные стипендии в честь самых молодых Героев Небесной Сотни 13.12 Экономика и промышленность Кому увеличат стипендии в 2017 году
 
 

Видео

На Змиевщине масштабно отгуляют Ивана Купала
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 