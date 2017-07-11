11.07.2017 12:57

Школу в микрорайоне «Мобиль» оснастят самым современным оборудованием

11 июля председатель ХОГА Юлия Светличная проверила состояние готовности нового учебного заведения к открытию.



// ХОГА

«Строительство школы в микрорайоне «Мобиль» находится на завершающем этапе. Современная школа на 640 мест строилась менее двух лет. Это стало возможным благодаря объединению усилий на всех уровнях. Нам удалось добиться финансирования из государственного бюджета, область также выделила средства. Кроме того, бюджетная децентрализация, внедренная Президентом, дает результаты - районный и поселковый бюджеты также могут выделять средства на строительство», - отметила Юлия Светличная.



Она сообщила, что в ближайшее время учебные кабинеты будут оснащены мультимедийным оборудованием. В учреждении будут обустроены два компьютерных класса и два лингафонных кабинета для изучения иностранных языков. Спортивный зал будет оснащен необходимым оборудованием для качественного проведения уроков физкультуры. Ученики смогут заниматься футболом, баскетболом, бадминтоном, легкой атлетикой, гимнастикой, также будут уроки тенниса и бадминтона.



«Мы делаем все, чтобы и педагогам было удобно работать, и детям было интересно учиться, - подчеркнула руководитель области. - Сейчас в школе уже устанавливают мебель. До 1 сентября мы планируем установить все оборудование и принять детей».



Также Юлия Светличная отметила, что учреждение строится в соответствии с требованиями инклюзивного образования. В частности, для детей с особыми потребностями заказана специальная мебель, обустраивается комната психологической разгрузки. Школа оборудована пандусом для колясок, имеет тротуар с низкими бортами для людей с инвалидностью и места для соответствующей парковки.



Как отметила директор школы Галина Волобуева, интересной для детей станет необычная библиотека. Она будет разделена на несколько зон.



«Библиотека станет информационным центром, который будет оснащен соответствующей компьютерной техникой. Кроме того, в помещении будет создана интеллектуальная зона, где дети смогут играть в шахматы. Мы заказали специальную мебель, также в планах - приобрести напольные шахматы. Будет зона, где в комфортных условиях на диванчиках ученики смогут читать в удобной для себя позе. Кроме того, будет обустроена зона, где дети смогут поиграть», - отметила Галина Волобуева.



Также она рассказала, что школа имеет интересное эстетическое оформление. В частности, на стенах в кабинете украинского языка и литературы изображены портреты художников, в классах физики, химии, биологии - портреты ученых, яркими красками и рисунками оформлены вестибюль школы и другие помещения.



Сейчас отделочные и строительные работы почти завершены, на первом этаже осталось покрасить несколько помещений, сделать некоторые рисунки в классах. В школе проводится уборка, к которой присоединились учителя и родители будущих учеников. Параллельно идет монтаж мебели, которая поэтапно завозится в школу. Специалисты монтируют школьные доски и устанавливают жалюзи на окна.



Юлия Светличная лично контролирует вопрос строительства школы. Председатель ХОГА поставила задачу выполнять работы качественно и быстро, чтобы 1 сентября дети поселка Песочин сели за парты новой школы.



Напомним, строительство школы в микрорайоне «Мобиль» началось в конце 2015 года. Выделения средств на работы из государственного и областного бюджета добилась председатель ХОГА Юлия Светличная. Это первая школа, которую возводят «с нуля» в Харьковской области за последние 12 лет. Школа трехэтажная. Учиться здесь смогут 640 детей. Сейчас в Песочине не хватает около 800 школьных мест. В поселке работают два учебных заведения: коллегиум, который переполнен в два раза, и школа, где количество учеников на 30% превышает плановые показатели.



Всего к услугам учеников в школе будет 27 учебных кабинетов, 2 компьютерных класса (59 ПК), 2 лингафонных кабинетов, спортивный зал, актовый зал, библиотека, спортивная площадка, стадион, столовая, зоны отдыха, комната для отдыха детей с особыми потребностями.



По современным требованиям будут оборудованы кабинеты физики, химии, биологии, географии, информатики, начальной школы, математики, украинскому языку, истории Украины, искусства и лигафонный кабинет.