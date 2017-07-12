12.07.2017 13:15

В украинских вузах сократят количество бюджетных мест

Кабинет министров Украины хочет уменьшить количество бюджетных мест на подготовку в высших учебных заведениях почти на 17% по сравнению с прошлым годом.



rbc.ua

Согласно проекту решения, общий объем госзаказа планируется установить на уровне 212 тысяч 388 человек, из них подготовку на дневной форме обучения будут проходить 189 тысяч 728 человек, - информирует « newsone ».

Объем госзаказа на подготовку специалистов по образовательно-квалификационному уровню младший специалист планируется установить на уровне 57,2 тысяч человек; бакалавр – 82,2 тысяч человек, магистр на основании уровня бакалавра – 62,2 тысяч человек, магистр на основании полного среднего образования – 5,9 тысяч человек. Прием в аспирантуру и докторантуру по госзаказу планируется установить на уровне 4,4 тысяч человек и 468 человек соответственно.

По сравнению с 2016 годом количество бюджетных в вузах уменьшится почти на 17%. В денежном выражении госзаказ 2017 года составит 23,69 миллиарда гривен, что на 9% больше показателя 2016 года.

Также планируется установить прогнозируемый госзаказ на 2018 год в размере 201,5 тысяч человек, из них 186,5 тысяч человек для подготовки на дневной форме обучения, а на 2019 год в размере 199,2 тысяч человек, из них 180 тысяч человек - на дневной форме обучения.