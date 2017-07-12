 
Главная Новости Образование В украинских вузах сократят количество бюджетных мест
12.07.2017  13:15   

В украинских вузах сократят количество бюджетных мест

Кабинет министров Украины хочет уменьшить количество бюджетных мест на подготовку в высших учебных заведениях почти на 17% по сравнению с прошлым годом.


rbc.ua
Согласно проекту решения, общий объем госзаказа планируется установить на уровне 212 тысяч 388 человек, из них подготовку на дневной форме обучения будут проходить 189 тысяч 728 человек, - информирует «newsone».
 
Объем госзаказа на подготовку специалистов по образовательно-квалификационному уровню младший специалист планируется установить на уровне 57,2 тысяч человек; бакалавр – 82,2 тысяч человек, магистр на основании уровня бакалавра – 62,2 тысяч человек, магистр на основании полного среднего образования – 5,9 тысяч человек. Прием в аспирантуру и докторантуру по госзаказу планируется установить на уровне 4,4 тысяч человек и 468 человек соответственно.
 
По сравнению с 2016 годом количество бюджетных в вузах уменьшится почти на 17%. В денежном выражении госзаказ 2017 года составит 23,69 миллиарда гривен, что на 9% больше показателя 2016 года.
 
Также планируется установить прогнозируемый госзаказ на 2018 год в размере 201,5 тысяч человек, из них 186,5 тысяч человек для подготовки на дневной форме обучения, а на 2019 год в размере 199,2 тысяч человек, из них 180 тысяч человек - на дневной форме обучения.
Тэги:  вуз, образование, студент, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.06 Криминал и происшествия Сотрудника харьковского вуза поймали на взятке (ФОТО) 12.06 Власть В одном из вузов Харьковщины брали взятки 31.05 Образование Университет им. Каразина и ХПИ вошли в пятерку лучших вузов Украины
 
 

Видео

В Харькове действуют новые правила предоставления городской земли для ведения предпринимательской деятельности
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 