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12.07.2017  14:46   

В Харькове появятся новые детские сады

Пять новых учреждений дошкольного образования откроют в Харькове к учебному 2017-2018 году.


city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 12 июля, сообщил начальник группы материально-технического обеспечения Департамента образования Олег Костюшин.
 
По его словам, все пять дошкольных учреждений - это закрытые ранее детские сады. Они уже введены в сеть районных управлений образования. В зданиях ведутся ремонтные работы, и все пять детсадов уже готовы на 70%.
 
«Помимо ремонта для этих детских садов будет закуплена новая мебель, электрооборудование для пищеблока, а также будут оборудованы медпункт и прачечная, куда закупят новые стиральные машины», - сообщил Олег Костюшин.
 
По его словам, новые детские сады откроются к 1 сентября в Слободском, Шевченковском, Новобаварском и Немышлянском районах города. В последнем появятся сразу два отремонтированных дошкольных учреждения.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт, детсад, харьков
 
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