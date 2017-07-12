12.07.2017 14:46

В Харькове появятся новые детские сады

Пять новых учреждений дошкольного образования откроют в Харькове к учебному 2017-2018 году.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 12 июля, сообщил начальник группы материально-технического обеспечения Департамента образования Олег Костюшин.

По его словам, все пять дошкольных учреждений - это закрытые ранее детские сады. Они уже введены в сеть районных управлений образования. В зданиях ведутся ремонтные работы, и все пять детсадов уже готовы на 70%.

«Помимо ремонта для этих детских садов будет закуплена новая мебель, электрооборудование для пищеблока, а также будут оборудованы медпункт и прачечная, куда закупят новые стиральные машины», - сообщил Олег Костюшин.

По его словам, новые детские сады откроются к 1 сентября в Слободском, Шевченковском, Новобаварском и Немышлянском районах города. В последнем появятся сразу два отремонтированных дошкольных учреждения.