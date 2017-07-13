13.07.2017 10:43

Два харьковских университета попали в ТОП-5 лучших вузов Украины

Два харьковских университета вошли в пятерку лучших вузов Украины согласно рейтингу высших учебных заведений «ТОП-200 Украина».



city.kharkov.ua

Так, Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина занял в рейтинге 3-е место, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» - 4-е.

В 2017 году в первую пятерку национального рейтинга также вошли: Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. И. Сикорского» (1-е место), Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (2-е место), Национальный университет «Львовская политехника» (5-е место).

Рейтинг « ТОП–200 Украина » учитывает следующие показатели деятельности вуза: качество научно-педагогического потенциала, качество обучения, международное признание. Исходные данные для определения рейтинга были предоставлены непосредственно университетами и получены из независимых Web-ресурсов.

Справка. В 2017 году рейтинг «ТОП–200 Украина» проводился в одиннадцатый раз. Стартовав в 2006 году, проект стал первым и остается на сегодня единственным академическим рейтингом в Украине, аккредитованным Международной экспертной группой по ранжированию (IREG).