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13.07.2017  10:43   

Два харьковских университета попали в ТОП-5 лучших вузов Украины

Два харьковских университета вошли в пятерку лучших вузов Украины согласно рейтингу высших учебных заведений «ТОП-200 Украина».


city.kharkov.ua
Так, Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина занял в рейтинге 3-е место,  Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» - 4-е.
 
В 2017 году в первую пятерку национального рейтинга также вошли: Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. И. Сикорского» (1-е место), Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (2-е место), Национальный университет «Львовская политехника» (5-е место).
 
Рейтинг «ТОП–200 Украина»  учитывает следующие показатели деятельности вуза: качество научно-педагогического потенциала, качество обучения, международное признание. Исходные данные для определения рейтинга были предоставлены непосредственно университетами и получены из независимых Web-ресурсов.
 
Справка. В 2017 году рейтинг «ТОП–200 Украина» проводился в одиннадцатый раз. Стартовав в 2006 году, проект стал первым и остается на сегодня единственным академическим рейтингом в Украине, аккредитованным Международной экспертной группой по ранжированию (IREG).
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  рейтинг, вуз, харьков, топ
 
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