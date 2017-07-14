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14.07.2017  14:27   

В мире профессий: Городской центр занятости открыл летний лагерь для школьников

На базе Харьковского городского центра занятости впервые начал работать летний лагерь «В мире профессий».


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Цель программ летнего лагеря – помочь молодежи выбрать будущую профессию. Как сообщили в ХГЦЗ, группы детей формируются каждую неделю. Мероприятия проходят бесплатно по вторникам, четвергам и пятницам с 9:00 до 17:00.

По вторникам для школьников проводятся экскурсии по центру занятости, во время которых их знакомят с самыми популярными профессиями на рынке труда. Специалисты проводят тренинг «Мир профессий» и психологическое тестирование, дети узнают о своих сильных сторонах, определяют качества, которые им нужно развивать, и определяют, какая работа подходит им больше всего.

По четвергам запланированы экскурсии на харьковские предприятия, а по пятницам будет проходить тестирование, которое поможет определить профессиональные интересы и ценности, уровень развития интеллекта и структуру способностей детей.

Лагерь будет работать до начала нового учебного года. Чтобы его посетить, нужно предварительно записаться, позвонив по телефонам: (057) 728-40-41, (099) 005-58-13, (066) 934-10-99. Также можно отправить письмо на e-mail: gcz.activ@khcz.gov.ua.

Харьковский городской центр занятости расположен по адресу: ул. Шевченко, 137-а (ст. м. «Киевская»).

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  центр занятости, летний лагерь, харьков
 
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