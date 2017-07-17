17.07.2017 17:33

Харьковские школьники презентовали первые работы в рамках IT-проекта

Первые работы в сфере веб-дизайна презентовали сегодня, 17 июля, участники проекта «IT for you».



// city.kharkov.ua

Как сообщила организатор проекта, представитель Молодежного совета при Харьковском городском голове Ксения Иванова, в рамках этих занятий ребята проходят обучение по трем направлениям: веб-дизайн, PHP и фронтенд. По ее словам, изначально 60 школьников, которые были отобраны для участия в проекте, прошли профориентационный тест и по его итогам были распределены по трем группам.



«Мы подумали, почему бы не дать талантливым детям шанс проявить себя? Это пилотный проект, но мы хотим, чтобы он охватил все школы города», - отметила Ксения Иванова.



Сегодня первые работы в сфере IT презентовали учащиеся из группы веб-дизайна. На протяжении восьми занятий они изучали теорию, слушали лекции, по истечении которых каждый получил индивидуальное задание - создать сайт с определенной тематикой.



«Ребята занимаются всего месяц, но среди них уже есть лучшие - те, кто больше старается, у кого желание научиться сильнее, и они выделяются из общей массы. Могу с уверенностью сказать, что участники этого проекта в целом занимаются лучше, чем более зрелые люди, которые учатся в других группах. Видимо, у школьников еще есть привычка делать домашнее задание, поэтому они стараются и делают все лучше в отличие от взрослых, которые уверены, что заплатили за обучение и все само собой сделается», - отметил программист Даниил Марынич.



На следующее занятие школьники получили новое задание - разработать пробный вариант для настоящего сайта.



По завершении курса обучения лучшие ученики выполнят дизайнерский проект, который будет представлен руководству города. Также лучшим дизайнерам, которые проявят себя, будет на два месяца бесплатно предоставлено помещение для работы.



Напомним, проект «IT for you» стартовал в Харькове 19 июня. Мероприятие проводится по инициативе Молодежного совета при Харьковском городском голове и при поддержке Департамента образования. В проекте принимают участие 60 харьковских школьников - ученики 10-х классов. Их обучают информационным технологиям, ораторскому искусству, основам и навыкам веб-дизайна, финансового контроля, тайм-менеджменту, а также работе на фриланс-бирже. Занятия рассчитаны на три месяца.