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18.07.2017  12:41   

В Украина заработала система рейтинга абитуриентов

С ее помощью можно посмотреть список выпускников, подавших заявления в вуз, их конкурсные баллы и приоритетность заявлений.


kharkivoda.gov.ua
Система «Конкурс» начала работать на сайте www.vstup.info. Здесь абитуриент может проследить свой рейтинг среди других абитуриентов и шанс на поступление в выбранный вуз.
 
Система отражает общее количество поданных заявлений, лицензионный объем приема, объем государственного заказа, конкурс на госзаказ и общий конкурс. Также показано распределение заявлений по приоритетам и по конкурсному баллу.
 
Информация отфильтровывается по региону, учебному заведению, форме обучения, квалификационному уровню и специальности (специализации, образовательной программой).
 
После окончания приема заявлений (их подача через электронные кабинеты продлится до 18:00 26 июля) в системе также появится информация о зачислении.
 
По информации ГП «Инфоресурс», по состоянию на утро 18 июля создано 141 тыс. 586 электронных кабинетов поступающих. Зарегистрировано 707 тыс. 123 заявления поступающих о допуске к участию в конкурсе, из которых в электронной форме подано 455 тыс. 375 заявлений.
 
На правительственном портале напоминают: если у поступающего есть проблемы с регистрацией электронного кабинета или подачей заявлений, ему необходимо обратиться в службу поддержки по вопросам регистрации по номерам (044) 239-86-18, (095) 281-13-54, (067) 551-24-74, (093) 342-38-63 или отправить сообщение на адреса: ez@inforesurs.gov.ua и/или vstup_2017@mon.gov.ua.
 
Для обработки и оперативного реагирования на запросы необходимо использовать следующую форму обращения:
 
ФИО (полностью)
Дата рождения
Номер и год сертификата
Номер аттестата
Краткое описание проблемы
Контактный телефон.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  вно, абитуриенты, рейтинг, харьков
 
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