14.09.2017 16:14

Харьковский школьник завоевал «серебро» Европейской олимпиады по информатике

С 03 по 13 сентября в городе София (Болгария) состоялась первая Европейская олимпиада по информатике для юниоров EJOI.



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В олимпиаде приняли участие 84 школьника из 22 стран Европы. EJOI - это соревнования по спортивному программированию для учащихся в возрасте до 15 лет, где каждую страну представляют по 4 школьника.

В состав команды Украины вошел ученик 10 класса Харьковского учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия» Даниил Осташев. По итогам соревнований Даниил завоевал серебряную медаль. По словам ученика, победа стала возможной благодаря поддержке его учителя информатики Николая Арзубова.

Также харьковские школьники приняли участие в ХХХІ Международном чемпионате по решению логических математических задач.

Суперфинал чемпионата проходил в Париже с 30 по 31 августа. В чемпионате приняли участие 538 учащихся, студентов и преподавателей из Франции, Украины, Швейцарии, Туниса, Канады, Бельгии, Италии, Нигера, Польши.

В 2017 году команду Украины представлял 21 ученик, из которых - 10 учащихся из Харьковской области.

6 учеников общеобразовательных учебных заведений Харьковщины одержали победу.