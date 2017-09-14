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14.09.2017  16:14   

Харьковский школьник завоевал «серебро» Европейской олимпиады по информатике

С 03 по 13 сентября в городе София (Болгария) состоялась первая Европейская олимпиада по информатике для юниоров EJOI.


kharkivoda.gov.ua
В олимпиаде приняли участие 84 школьника из 22 стран Европы. EJOI - это соревнования по спортивному программированию для учащихся в возрасте до 15 лет, где каждую страну представляют по 4 школьника.
 
В состав команды Украины вошел ученик 10 класса Харьковского учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия» Даниил Осташев. По итогам соревнований Даниил завоевал серебряную медаль. По словам ученика, победа стала возможной благодаря поддержке его учителя информатики Николая Арзубова.
 
Также харьковские школьники приняли участие в ХХХІ Международном чемпионате по решению логических математических задач.
 
Суперфинал чемпионата проходил в Париже с 30 по 31 августа. В чемпионате приняли участие 538 учащихся, студентов и преподавателей из Франции, Украины, Швейцарии, Туниса, Канады, Бельгии, Италии, Нигера, Польши.
 
В 2017 году команду Украины представлял 21 ученик, из которых - 10 учащихся из Харьковской области.
 
6 учеников общеобразовательных учебных заведений Харьковщины одержали победу.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  информатика, школьник, харьков
 
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