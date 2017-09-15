15.09.2017 12:18

Геннадий Кернес открыл детский сад на Новых Домах

Через 20 лет после закрытия ясли-сад № 324 возвращены в коммунальную собственность и приняли 85 детей.



Фото: Городской Дозор

15 сентября Харьковский городской голова Геннадий Кернес открыл новые детские ясли-сад №324 в Слободском районе. Здание бывших ведомственных яслей завода «ХЭМЗ» возвращено в коммунальную собственность и полностью реконструировано. 15 сентября начали работу три группы, всего садик рассчитан на 200 детей.



«Вы знаете, что эти ясли были закрыты больше 20 лет, и мы за год смогли восстановить все, что нужно, чтобы в садик пошли 85 деток. Дайте время, и доведем его до полной, как говорится. мощности. Спасибо коллективу садика – от родителей, и родителям - от коллектива. Малыши теперь будут жить, как говорят, на два дома, и я искренне желаю взаимопонимания, доброжелательности и хорошей атмосферы в этом чудесном месте», - сказал городской голова, обращаясь к детям и родителям.



Восстановление яслей поддержал народный депутат Украины, глава фракции «Партия «Відродження» Виталий Хомутынник.



По словам жителей, в районе растет число малышей. После оперативного совещания Геннадий Кернес сообщил, что до конца года в 324-м детсаде будет открыта еще одна группа.