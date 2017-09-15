 
Главная Новости Образование Геннадий Кернес открыл детский сад на Новых Домах
15.09.2017  12:18   

Геннадий Кернес открыл детский сад на Новых Домах

Через 20 лет после закрытия ясли-сад № 324 возвращены в коммунальную собственность и приняли 85 детей.


Фото: Городской Дозор

15 сентября Харьковский городской голова Геннадий Кернес открыл новые детские ясли-сад №324 в Слободском районе. Здание бывших ведомственных яслей завода «ХЭМЗ» возвращено в коммунальную собственность и полностью реконструировано. 15 сентября начали работу три группы, всего садик рассчитан на 200 детей. 

«Вы знаете, что эти ясли были закрыты больше 20 лет, и мы за год  смогли восстановить все, что нужно, чтобы в садик пошли 85 деток. Дайте время, и доведем его до полной, как говорится. мощности.  Спасибо  коллективу садика – от родителей, и родителям  - от коллектива. Малыши теперь будут жить, как говорят, на два дома, и я искренне желаю  взаимопонимания, доброжелательности и хорошей атмосферы в этом чудесном месте», - сказал городской голова, обращаясь к детям и родителям.  

Восстановление яслей поддержал народный депутат Украины, глава фракции «Партия «Відродження» Виталий Хомутынник. 

По словам жителей, в районе растет число малышей. После оперативного совещания Геннадий Кернес сообщил, что до конца года в 324-м детсаде будет открыта еще одна группа.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, детсад, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.09 Власть Геннадий Кернес открыл новый стадион на Баварии (ФОТО) 15.09 Общество В Слободском районе появился уникальный двор, который станет центром отдыха и занятий спортом   15.09 Образование На Новых домах Геннадий Кернес открыл детский сад, который не работал более 20 лет  
 
 

Видео

На Новых домах Геннадий Кернес открыл 324-й детский сад, который не работал более 20 лет
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 