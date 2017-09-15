Геннадий Кернес: Программы по возрождению школьных стадионов нужны и в других городах Украины

В Харьковской общеобразовательной школе №78 (Садовый проезд, 7) прошел спортивный праздник «О спорт - ты мир!» в рамках проведения Олимпийской недели и приуроченный к открытию нового стадиона.
В празднике принял участие Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
«В городе Харькове работает программа по возрождению школьных стадионов. Она дает свои результаты: мы реконструировали более 50 стадионов, в этом году – 15, а в будущем году планируем не меньше. Это доставляет много радости харьковчанам, которые хотят, чтобы их дети занимались спортом. Я уверен в том, что такие программы нужны не только в Харькове, но и в других регионах Украины», - сказал городской голова.
Восстановление школьного стадиона поддержал народный депутат Украины, глава фракции «Партия «Відродження» Виталий Хомутынник, который принял участие в спортивном празднике.
Отметим, что после реконструкции на стадионе появились площадка для стрит-воркаута, футбольные поля с искусственным и песчаным покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки, яма для прыжков, столы для настольного тенниса и для армрестлинга. Также в рамках проекта благоустройства школьной территории было отремонтировано 400 кв. м кровли, обновлен фасад школы, заасфальтирована площадка перед входом, уложен асфальт вдоль каштановой аллеи, восстановлено ограждение, высажены цветы и кустарники.
Во время праздника на реконструированном стадионе состоялись баскетбольный и волейбольный матчи между родителями, школьниками и учителями, матчи по настольному теннису, открытая тренировка по футболу, «Старты надежд» для третьеклассников, а также показательные выступления воспитанников секции боевых искусств ДЮСШ №6.
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