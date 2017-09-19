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19.09.2017  08:20   

Топ украинских вузов получат доступ к международным базам

Почти 100 украинских вузов получат доступ к международным базам данных Scopus и Web of Science за деньги из государственного бюджета.


Фото: pixabay.com

Об этом сообщил замминистра образования и науки Максим Стриха, передает пресс-служба ведомства.

Вузы и научные учреждения были отобраны специально созданной комиссией, куда вошли представители министерства, Государственной научно-технической библиотеки и самих университетов. Комиссия учитывала такие критерии, как способ организации доступа к электронным научным базам данных, возможность предоставления такого доступа другим организация, количество публикаций в научных журналах и пр.

"В скором времени через библиотеки ведущих вузов страны каждый будет иметь возможность пользоваться ресурсами, которые дают базы данных Scopus и Web of Science. Они будут доступны в каждом областном центре", - рассказал Стриха.

В ведомстве уточняют, что эти ресурсы помогут, например, выяснить, насколько то или иное направление перспективно для исследований, а также найти партнеров.

"Доступ к электронным научным базам данных позволит украинским ученым работать с наиболее актуальной информацией", - отметил замминистра образования.

Источник:   Лига
 Тэги:  вуз
 
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