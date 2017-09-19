19.09.2017 15:29

В детских садах Харькова строят современные стадионы

Качественные и комфортные условия для занятий спортом - с детства. Такие вскоре будут у воспитанников детского сада № 453, что в Индустриальном районе.



dozor.kharkov.ua

Здесь для дошкольников на прилегающей территории строят стадион по типу того, который сделали в детском саду №323, что в Шевченковском районе. Этот садик был выбран в качестве пилотного проекта. Харьков стал первым городом в Украине, где возвели стадион на территории дошкольного учреждения.

«Это не сколько спортивный, сколько обучающий стадион. Потому что там можно проводить игры, которые рассчитаны и на логическое мышление, и на смекалку, и на быструю реакцию. А еще там есть миниатюрная автодорога со светофорами, переходами, со сплошными линиями и прерывистыми линиями. Он достаточно большой, может заниматься одновременно 3-4 группы. То есть буквально каждый день группа может попасть на занятия на стадионе. И уже стало традиционным для Шевченковского района, проведение там семейного конкурса «Папа, мама, я - спортивная семья». Лучшего объекта, чем стадион в 323 саду не найдешь, чтобы провести такие семейные соревнования», - говорит директор Департамента образования Ольга Деменко.

На стадионе, что откроют в детском саду №453, будет несколько зон. Каждая из них будет нести свою функцию, как спортивную, так и учебную.

«Мы делаем индивидуально в садике каждую зону. Она состоит из нескольких локаций, первая - это спортивная. Детский волейбол, детский баскетбол, стойки невысокие, игровая зона, прыжковые ямы, искусственное покрытие. Другая зона у нас будет развивающая - у нас там будут стоять спортивные формы. Можно будет проходить детскую полосу препятствий, индивидуально заниматься на каждом снаряде. Данная площадка у нас 800 квадратных метров. Планируем завершение работ здесь мы 1 октября», - информирует начальник управления по вопросам физической культуры и спорта Константин Курашов.

В этом году, по информации профильного Департамента, в городе готовят к открытию еще 4 стадиона, которые сейчас строят в детском саду №180 Киевского района, №29 Холодногорского района, в детсаде №399 Шевченковского района, и в №440 Московского района.