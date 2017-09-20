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20.09.2017  09:52   

Учительница с Харьковщины может выиграть международный конкурс

Учительница украинского языка и литературы из Лозовского района Харьковской области Галина Загорулько стала номинантом премии Global Teacher Prize Ukraine.


Новое время

Эта премия является аналогом Нобелевской премии среди учителей.

Харьковчанка номинирована благодаря ее подходу в работе со школьниками. Указывается, что Загорулько ведет блог, прошла курсы Google в сфере образования и создала свой медиа-продукт Лингвистические игры.

Призовой фонд конкурса составляет 100 000 гривен. В случае победы лучший учитель поедет в ОАЭ. Там уже состоится финал отбора, где выберут лучшего учителя в мире Global Teacher Prize-2017.

Источник:   Новое время
 Тэги:  образование, харьков, школа
 
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