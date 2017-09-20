Учительница с Харьковщины может выиграть международный конкурс

Учительница украинского языка и литературы из Лозовского района Харьковской области Галина Загорулько стала номинантом премии Global Teacher Prize Ukraine.
Эта премия является аналогом Нобелевской премии среди учителей.
Харьковчанка номинирована благодаря ее подходу в работе со школьниками. Указывается, что Загорулько ведет блог, прошла курсы Google в сфере образования и создала свой медиа-продукт Лингвистические игры.
Призовой фонд конкурса составляет 100 000 гривен. В случае победы лучший учитель поедет в ОАЭ. Там уже состоится финал отбора, где выберут лучшего учителя в мире Global Teacher Prize-2017.
Гороскоп на сегодня очень хорош для решения финансовых вопросов и вообще – для проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным. Это отличный день для осуществления любых замыслов, требующих решительности, сообразительности и энергичности.
Несмотря на то, что с самого утра в Харькове будет стоять ясная погода, вечером небо может затянуться облаками. Без осадков.
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