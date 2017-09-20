20.09.2017 17:48

В Харькове возросла сеть учебных учреждений

Сеть учреждений образования Харькова на 2017-2018 учебный год утвердили сегодня, 20 cентября, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.



city.kharkov.ua

Как отметила директор Департамента образования Ольга Деменко, на основании утвержденной сети учреждений образования составляются тарификационные списки педагогических работников, штатные расписания учреждений.

По ее словам, с 1 сентября городская сеть включает 470 учреждений образования (в прошлом учебном году - 467), из них 437 учреждений финансируются за счет средств городского бюджета.

Так, в Харькове работают:

- 181 общеобразовательное учебное учреждение - в 4074 классах обучение проходят 116 тыс. 176 школьников (это на 90 классов и на 3749 учащихся больше, чем в прошлом году). Средняя наполняемость классов по городу составляет 28,5 (более высокая наполняемость традиционно наблюдается в Индустриальном и Шевченковском районах, самая низкая - в Новобаварском и Холодногорском);

- 202 дошкольных учебных учреждения, а также дошкольные подразделения при семи учебно-воспитательных комплексах. Всего в детских садах функционируют 1861 группа, которые посещают 44 тыс. 608 воспитанников. Сеть дошкольных учебных учреждений постоянно расширяется: в этом году возобновили работу четыре детских сада - №73 и 394 в Немышлянском районе, №181 в Новобаварском и №324 в Слободском;

- 28 внешкольных учебных учреждений;

- 18 профессионально-технических учебных учреждений (7131 учащийся, в прошлом учебном году - 6866);

- пять вечерних школ;

- Харьковская общеобразовательная школа-интернат №14;

- детский дом «Семья»;

- одно учебно-производственное автохозяйство.

Также в городе работают 33 учреждения образования не коммунальной формы собственности. Это 20 частных общеобразовательных учебных учреждения, 10 частных детских садов, три детских сада госпредприятий.