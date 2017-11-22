22.11.2017 13:16

В ХПИ пройдет День открытых дверей для абитуриентов

День открытых дверей пройдет 26 ноября в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт».



city.kharkov.ua

Как сообщили в вузе, в этом году мероприятие пройдет в новом формате - впервые в рамках программы запланированы мотивационные лекции, опыты, познавательные мастер-классы, а также состоится рок-концерт.

Представители приемной комиссии расскажут абитуриентам и их родителям, как избежать ошибок при поступлении в вузы, об особенностях вступительной кампании 2018 года. Гости смогут встретиться с ректором университета Евгением Соколом, представителями факультетов и кафедр вуза.

Начало – в 10:00. Место проведения - спортивный комплекс НТУ «ХПИ» (ул. Алчевских, 50-а).