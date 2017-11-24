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24.11.2017  14:40   

Геннадий Кернес открыл еще один детский сад в Немышлянском районе (ФОТО)

Открытие детского сада №73 состоялось сегодня, 24 ноября, на ул. Балканской, 17а.


city.kharkov.ua
В церемонии открытия приняли участие Харьковский городской голова Геннадий Кернес, председатель Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий, депутаты горсовета, родители и дети. 
 
В новом детском саду начали работу первые три группы, в которых будут заниматься 85 детей раннего и дошкольного возраста. Всего детсад рассчитан на 12 групп, которые смогут посещать 220 малышей. За счет средств города для яслей-сада были приобретены мягкая мебель, стиральные машины, холодильники, жарочные шкафы, плита, посуда, а также установлены новые детские павильоны и благоустроена прилегающая территория.
 
Как отметил Геннадий Кернес, для того, чтобы вернуть это дошкольное учреждение городу и восстановить его, понадобилось пять лет. 
 
«Сегодня здесь открываются только три группы для детей, но это то, что мы успели сделать в начале пути. Обещаем, что в ближайшие годы откроем все 12 групп и детсад заработает на полную мощность. Пусть родители знают, что их дети постоянно находятся под пристальным вниманием воспитателей. Я хочу пожелать, чтобы в этом дошкольном учреждении всегда царили радушие и дружба. Спасибо народному депутату Виталию Хомутыннику, который принял в этом процессе самое активное участие. Благодаря ему мы смогли пролоббировать и вернуть в коммунальную собственность города этот прекрасный детский сад», - отметил Геннадий Кернес. 
 
В завершение праздника мэр вручил коллективу дошкольного учреждения компьютер, телевизор и музыкальный центр, после чего все гости осмотрели новые группы.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дети, праздник, кернес, харьков, детсад, хомутынник
 
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