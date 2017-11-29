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29.11.2017  16:15   

Министерство образования молчит, не предоставляя ответа по поводу передачи ПТУ на баланс города

Вопрос принятия в коммунальную собственность Харькова профессионально-технических училищ остается открытым.


city.kharkov.ua
Кабмин в свое время дал согласие, чтобы эти учреждения город взял на баланс, городские власти согласились и готовы, зато согласия непосредственно от Минобразования, а именно этому министерству подчинены ПТУ, так и не поступило.
 
«Мы давали предварительное согласие на принятие в коммунальную собственность профтехучилищ от Министерства науки и образования. На сегодняшний день позиция Министерства совершенно непонятная. Мало того, за счет городского бюджета финансируются все эти объекты. Руководство профтехучилищ не подчиняется городской власти. Они живут в своем измерении, а на плечи города легли все заботы. Сейчас стоит вопрос техникумов, планируется передача этих заведений тоже на финансирование из городского бюджета», - информирует заместитель директора Департамента экономики и коммунального имущества Владимир Солошкин.
Тэги:  пту, баланс, харьков
 
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