Юракадемия приглашает на День открытых дверей

День открытых дверей пройдет 2 декабря в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого (ул. Пушкинская, 77).
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Первый зимний день будет облачным, дождливым и теплым. Утром туман, видимость 200-500 м. Днем порывы ветра до 15-24 м/с.
Когда впервые диагностировали СПИД, его назвали «чумой ХХ века». Век прошел, а болезнь по-прежнему угрожает существованию человечества.
влажн.:
давл.:
ветер: