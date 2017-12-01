01.12.2017 16:45

Юракадемия приглашает на День открытых дверей

День открытых дверей пройдет 2 декабря в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого (ул. Пушкинская, 77).



city.kharkov.ua

В рамках мероприятия пройдет ярмарка факультетов, ознакомительная экскурсия по вузу, а также встреча с ректоратом университета.

Программа Дня открытых дверей:

9:00-14:00 − ярмарка факультетов и институтов (центральный корпус);

10:00-11:00 − встреча с ректоратом и сотрудниками приемной комиссии, на которой будут даны ответы на актуальные вопросы вступительной кампании 2018 года (актовый зал);

11:30-16:00 - ознакомительные экскурсии (по университету, музею криминалистики, Дворцу студентов, корпусам и общежитиям университета).