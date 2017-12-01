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01.12.2017  16:45   

Юракадемия приглашает на День открытых дверей

День открытых дверей пройдет 2 декабря в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого (ул. Пушкинская, 77).


city.kharkov.ua
В рамках мероприятия пройдет ярмарка факультетов, ознакомительная экскурсия по вузу, а также встреча с ректоратом университета.
 
Программа Дня открытых дверей:
 
9:00-14:00 − ярмарка факультетов и институтов (центральный корпус); 
 
10:00-11:00 − встреча с ректоратом и сотрудниками приемной комиссии, на которой будут даны ответы на актуальные вопросы вступительной кампании 2018 года (актовый зал);
 
11:30-16:00 - ознакомительные экскурсии (по университету, музею криминалистики, Дворцу студентов, корпусам и общежитиям университета).
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  университет, образование, харьков
 
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