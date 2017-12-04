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04.12.2017  12:45   

Харьковские школьники выиграли Всеукраинский турнир по физике

Сборная команда школьников из Харькова стала победителем ХХVI Всеукраинского турнира юных физиков, который проходил с 23 по 28 ноября в Луцке.


city.kharkov.ua
Харьковскую область на соревнованиях представляли шесть команд, среди которых четыре из Харькова. Победителем турнира стала сборная команда школьников Харькова «Момент импульса» в составе представителей Харьковского лицея №161 «Импульс» и ученика Харьковского физико-математического лицея №27. 
 
По результатам отборочных боев и рейтинговой олимпиады 3-е место заняли сборная команда Шевченковского района «Бизоны Хиггса» (лицей №89, школа №150), сборная команда Московского района «Шесть степеней свободы» (школы №3, №122, №124, №143, гимназия №144) и команда областной специализированной школы-интерната «Одаренность».
 
В финале команда физико-математического лицея №27 и сборная команда Харькова «Момент импульса» соревновались со сборными командами Киева и Волынской области. По итогам игры 1-е место и переходящий кубок Всеукраинского турнира юных физиков достались команде «Момент импульса». Учащиеся лицея №27 заняли 2-е место.
 
В личном первенстве победили также харьковчане: 1-е место завоевал Григорий Овчаренко (лицей №161), 2-е место досталось Михаилиу Гриценко (школа №150), а 3-е место поделили Кирилл Ковальчук (лицей №27) и Роман Овсянников (школа №124).
 
Также специальные награды жюри вручили Михаилу Гриценко (школа №150) - за лучшее овладение, Полине Топчий (лицей №27) и Светлане Гринченко (лицей №161) - за лучшее рецензирование.
 
Победителями рейтинговой олимпиады стали ученики физико-математического лицея №27 Сергей Крыгин, Кирилл Ковальчук, Полина Топчий, Артем Сараев, Назар Пивовар, ученики лицея №161 «Импульс» Григорий Овчаренко, Светлана Гринченко, Владимир Машиц, ученик школы №124 Роман Овсянников и ученик школы №3 Илья Лукин.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  турнир, школьник, физика, харьков
 
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