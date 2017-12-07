 
Главная Новости Образование В Индустриальном районе Харькова прошел конкурс строевой песни (ФОТО)
07.12.2017  15:45   

В Индустриальном районе Харькова прошел конкурс строевой песни (ФОТО)

III Районный смотр-конкурс строя и песни прошел 6 декабря, в День Вооруженных Сил Украины, на базе Харьковской общеобразовательной школы №113.


city.kharkov.ua
Конкурс проводится по инициативе Администрации Индустриального района. Основной целью мероприятия является формирование у молодежи высокой социальной активности и патриотизма, верности Украине, готовности к защите своей Родины. 
 
В конкурсе-смотре приняли участие 18 команд учащихся 6-7 классов общеобразовательных школ района. В состав жюри конкурса входили служащие Вооруженных Сил Украины, воины АТО, представители Східного корпусу. Участников конкурса и гостей от имени председателя администрации Ольги Вельможной приветствовала ее заместитель Елена Великанова. «Вы - наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких - в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов». 
 
В ходе конкурса-смотра школьники продемонстрировали хорошие навыки строевого шага и исполнения песни, согласованности при выполнении строевых приемов.  
 
По итогам конкурса, призовые места завоевали команды школ № 168, 118 и 155. Победители и призеры получили грамоты председателя администрации района и праздничные торты. Команде школы №168, которая завоевала І место, вручили переходящий кубок. 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  конкурс, песня, харьков, школьник
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.11 Образование Cтуденты харьковских аграрных вузов могут посоревноваться за поездку в Верону 10.11 Образование В харьковских школах отметили День украинской письменности 07.11 Общество Финансирование одного мини-проекта областного конкурса «Вместе в будущее» увеличат до 300 тысяч гривен  
 
 

Видео

Строительство тоннелей к новому электродепо закончат ко Дню города 2018 года
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 