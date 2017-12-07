07.12.2017 15:45

В Индустриальном районе Харькова прошел конкурс строевой песни (ФОТО)

III Районный смотр-конкурс строя и песни прошел 6 декабря, в День Вооруженных Сил Украины, на базе Харьковской общеобразовательной школы №113.



city.kharkov.ua

Конкурс проводится по инициативе Администрации Индустриального района. Основной целью мероприятия является формирование у молодежи высокой социальной активности и патриотизма, верности Украине, готовности к защите своей Родины.

В конкурсе-смотре приняли участие 18 команд учащихся 6-7 классов общеобразовательных школ района. В состав жюри конкурса входили служащие Вооруженных Сил Украины, воины АТО, представители Східного корпусу. Участников конкурса и гостей от имени председателя администрации Ольги Вельможной приветствовала ее заместитель Елена Великанова. «Вы - наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких - в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов».

В ходе конкурса-смотра школьники продемонстрировали хорошие навыки строевого шага и исполнения песни, согласованности при выполнении строевых приемов.

По итогам конкурса, призовые места завоевали команды школ № 168, 118 и 155. Победители и призеры получили грамоты председателя администрации района и праздничные торты. Команде школы №168, которая завоевала І место, вручили переходящий кубок.