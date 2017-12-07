07.12.2017 18:49

В четырех харьковских школах заработают ресурсные комнаты

К 1 сентября 2018 года ресурсные комнаты для детей с особыми потребностями будут работать уже в четырех харьковских школах.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 7 декабря, на социальном форуме инклюзивности «Общественный сектор - социальная и образовательная платформа для формирования инклюзивного общества» сообщил начальник отдела нормативности и качества образования Департамента образования Валерий Шепель.

Он сообщил, что в учебный процесс сейчас включены более 1100 детей с особыми потребностями, 31 ребенок передвигается с помощью инвалидной коляски. Первую ресурсную комнату при участии супруги Президента Украины Марины Порошенко открыли 16 ноября в харьковской школе №105. В этом учебном году эта школа начала работать в инклюзивном режиме. Кроме учителей с детьми там работают ассистент учителя, логопед, дефектолог. Комната состоит из учебной, игровой, социально-бытовой зон и зоны отдыха. Дети там учатся, играют, развивают повседневные бытовые навыки, общаются со сверстниками.

Сейчас завершается создание такой комнаты в школе №100, а к 1 сентября следующего года специальные классы планируют открыть еще в школах №124 и 38. Валерий Шепель сообщил, что в этом направлении департамент сотрудничает с различными общественными оргранизациями - Всеукраинским фондом «Крок за кроком», благотворительным фондом «Центр раннего вмешательства», городской организацией инвалидов «Креавита», областной общественной организацией родителей детей-инвалидов «Точка опоры», специалистами Харьковской областной психолого-медико-педагогической консультации.

Кроме того, в городских школах продолжают создавать инклюзивные классы, а школы и детские сады оборудовать свободным доступом. Валерий Шепель отметил, что в этом году в учреждениях образования установили 16 пандусов и 148 кнопок вызовов персонала. Сейчас лестничный подъемник устанавливают в гимназии №23.