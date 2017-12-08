08.12.2017 12:40

Харьковские школьники и студенты стали стипендиатами Президента Украины

Школьники и студенты из Харькова, победившие на VII Международном языково-литературном конкурсе ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко, удостоены стипендий Президента Украины.



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Об этом говорится в Указе №410/2017. Стипендии учащиеся будут получать в течение календарного года.

Так, стипендиатами стали: учащийся Центра профессионально-технического образования №2 Джамалдий Алатаев, ученица 7-го класса Харьковской общеобразовательной школы № 126 Полина Берест, ученица 5-го класса Харьковской гимназии №6 «Мариинская гимназия» Дарья Булуй, студентка Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Владлена Тышкевич.