Харьковские школьники и студенты стали стипендиатами Президента Украины

Школьники и студенты из Харькова, победившие на VII Международном языково-литературном конкурсе ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко, удостоены стипендий Президента Украины.
Об этом говорится в Указе №410/2017. Стипендии учащиеся будут получать в течение календарного года.
Так, стипендиатами стали: учащийся Центра профессионально-технического образования №2 Джамалдий Алатаев, ученица 7-го класса Харьковской общеобразовательной школы № 126 Полина Берест, ученица 5-го класса Харьковской гимназии №6 «Мариинская гимназия» Дарья Булуй, студентка Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Владлена Тышкевич.
День прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Удачны продуманные финансовые операции, совершаемые с прицелом на будущее.
Прохладная погода и туман ожидаются в Харькове в пятницу. Осадков синоптики не обещают.
Праздник был учреждён в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира».
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