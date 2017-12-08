 
Главная Новости Образование Харьковские школьники и студенты стали стипендиатами Президента Украины
08.12.2017  12:40   

Харьковские школьники и студенты стали стипендиатами Президента Украины

Школьники и студенты из Харькова, победившие на VII Международном языково-литературном конкурсе ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко, удостоены стипендий Президента Украины.


// Facebook

Об этом говорится в Указе №410/2017. Стипендии учащиеся будут получать в течение календарного года.

Так, стипендиатами стали: учащийся Центра профессионально-технического образования №2 Джамалдий Алатаев, ученица 7-го класса Харьковской общеобразовательной школы № 126 Полина Берест, ученица 5-го класса Харьковской гимназии №6 «Мариинская гимназия» Дарья Булуй, студентка Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Владлена Тышкевич.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  стипендия, порошенко, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.11 Власть Харьковские школьники стали стипендиатами Президента Украины 13.11 Власть Порошенко назначил стипендии харьковским паралимпийцам и их тренерам 08.11 Образование С ноября студентам повысят стипендию
 
 

Видео

Харьков планирует обновить подвижной состав общественного транспорта
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 