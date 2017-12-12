12.12.2017 14:17

В Харькове планируют усилить охрану учебных учреждений и открыть еще 3 ресурсных комнаты

Один из важных вопросов для Харькова, который в центре внимания городских чиновников, вопрос безопасности и оборудование инклюзивных комнат. Сейчас такой один класс уже открыто и еще три планируют обустроить. А вот охрану общеобразовательных учебных заведений намерены усилить, чтобы обеспечить надежный порядок пропуска.



dozor.kharkov.ua

«Тревожной кнопкой» для экстренного вызова правоохранителей в прошлом году за средства городского бюджета были оборудованы все детские учебные заведения. В каждой пятой школе на сегодня в наличии система видеонаблюдения, позволяющая контролировать порядок во всех уголках учебного заведения внутри и даже снаружи, на входе, и спортивных площадках. Работа в этом направлении остается в приоритете городских чиновников. Педагоги обратились к депутатам с инициативой усилить охрану в учебных заведениях, чтобы кроме обычного сторожа в учебных детских заведениях работал и охранник. Поэтому в соответствии с этим, говорят, необходимо внести изменения в городскую комплексную программу «Развитие образования».

«Изменения связаны с инициативой о внесении положения об охране общеобразовательных учебных учреждений. Это поможет снять финансовую нагрузку с родителей и обезопасить, создать комфортные условия для пребывания наших детей», - сообщает заместитель директора Департамента образования Харьковского городского совета Елена Вицько.

А вот для комфорта обучения детей с особыми потребностями продолжается работа над созданием специальных ресурсных комнат. Первая уже была открыта в общеобразовательной школе №105, которая с этого учебного года начала работать в инклюзивном режиме. Специально оборудованное помещение полностью приспособлено как для занятий, так и развития повседневных бытовых навыков и досуга особых детей, а таких в Харькове в общей сложности более 1 тысячи, из них около 30 передвигаются с помощью инвалидной коляски. Сейчас завершается обустройство такой комнаты в школе №100. В следующем году в планах открыть такие и в школах №124 и 38. Кроме того продолжается работа и по созданию инклюзивных классов и обеспечение учебных заведений свободным доступом. Так в этом году было установлено 16 пандусов и почти 150 кнопок вызовов персонала.