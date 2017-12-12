12.12.2017 16:15

Харьков планирует взять на баланс города ряд ПТУ

2 года все харьковские профессионально-технические учебные заведения финансируются из городского бюджета. При этом никаких рычагов влияния ни на их работу, ни на качество подготовки специалистов технических специальностей город не имел. Теперь Кабмин услышал Первую столицу и Харьков готов принять ПТУ на баланс.



ptu.org.ua

18 профессионально-технических учебных заведений вскоре перейдут в коммунальную собственность города. С такой инициативой выступил Харьковский городской голова Геннадий Кернес. В мэрии на сессии было принято соответствующее обращение в Кабинет министров, и недавно из Киева пришел ответ.

«Сейчас вышло постановление Кабмина, которое поддержало предложение Харьковского городского совета в части передачи ПТУ в коммунальную собственность города. Конечно этот процесс длительный, емкий и юридически, и документально, но все-таки процесс начинается. Сейчас городу даны полномочия по назначению, увольнению руководителей учебных учреждений. Поэтому у нас уже есть рычаги воздействия, которые помогут ускорить процесс передачи этих учебных заведений в коммунальную собственность города», - сообщает директор Департамента образования Ольга Деменко.

Идея о передаче ПТУ зародилась не на пустом месте, поскольку профессионально-технические учебные учреждения из бюджета Харькова финансируются уже два года - с 1 января 2016 года. Однако никаких рычагов влиять как на работу, так и качество обучения в профессионально-технических заведениях город не имел. После перехода ПТУ на баланс города все изменится на практике.

«Когда эти учебные предприятия будут принадлежать городу, то у нас будет очень четкое взаимопонимание по поводу заказа на рабочие кадры. На сегодняшний день у нас бывают проблемные вопросы, когда эти учебные учреждения выпускают, так сказать рабочих, которые не востребованы в городском хозяйстве», - говорит директор Департамента образования Ольга Деменко.

Кроме кадровых вопросов, сообщили в профильном департаменте, здесь на местах можно будет оперативно решать те или иные насущные вопросы профессионально-технических учебных заведений.