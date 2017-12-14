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14.12.2017  15:00   

Студенты ХПИ презентовали мобильное приложение, которое помогает планировать поездки по Европе

«East Trip» презентовали студент 3 курса Александр Терновой и первокурсник Иван Белоус под руководством ассистента кафедры физики НТУ «ХПИ» Ксении Минаковой.


// ХОГА

Мобильное приложение разработчиков ХПИ «East Trip» - туристический путеводитель по Восточной Европе с возможностью планирования поездки в зависимости от предпочтений и бюджета пользователя, - получило приз на Ярмарке стартапов, которая состоялась в Харькове.

Информационная составляющая предлагаемого проекта содержит достопримечательности, кафе, места ночлега и отдыха, сервисы, туристические маршруты с подробным описанием.

«Абитуриент или студент, который приезжает в вуз, сможет заранее спланировать проживание, проезд в соответствии со своим бюджетом, а также ознакомиться с городом, местами расположения учреждений и прочее», - рассказывают разработчики.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  стартап, мобильное приложение, хпи, харьков
 
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