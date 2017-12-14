Студенты ХПИ презентовали мобильное приложение, которое помогает планировать поездки по Европе

«East Trip» презентовали студент 3 курса Александр Терновой и первокурсник Иван Белоус под руководством ассистента кафедры физики НТУ «ХПИ» Ксении Минаковой.
Мобильное приложение разработчиков ХПИ «East Trip» - туристический путеводитель по Восточной Европе с возможностью планирования поездки в зависимости от предпочтений и бюджета пользователя, - получило приз на Ярмарке стартапов, которая состоялась в Харькове.
Информационная составляющая предлагаемого проекта содержит достопримечательности, кафе, места ночлега и отдыха, сервисы, туристические маршруты с подробным описанием.
«Абитуриент или студент, который приезжает в вуз, сможет заранее спланировать проживание, проезд в соответствии со своим бюджетом, а также ознакомиться с городом, местами расположения учреждений и прочее», - рассказывают разработчики.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Ночной дождь к утру должен закончиться. Во второй половине дня он возобновится и будет идти до позднего вечера. Туман, видимость 200-500 м.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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