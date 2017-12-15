15.12.2017 12:58

Харьковские студенты победили в конкурсе «Агро 2018» и едут в Италию

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова огласил имена тридцати победителей образовательного проекта «Агро 2018». 14 декабря в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины состоялось торжественное награждение лучших студентов агроспециальностей дипломами на посещение отраслевой выставки в Вероне.



фонд Бориса колесникова

Среди победителей есть и харьковчане – Егор Никифоров из Харьковского национального аграрного университета им. В. Докучаева и Ольга Лисман из Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. Василенко.



Президент благотворительного Фонда Борис Колесников поздравил участников конкурса «Агро 2018» с победой и отметил, что за этими студентами – будущее агропромышленного комплекса Украины, с использованием высоких технологий, новыми подходами к ведению сельского хозяйства, нестандартными решениями в привлечении инвестиций. «Аграрная составляющая – огромная в экономике Украины. Мы даем нашим конкурсантам возможность ознакомиться с лучшими работами своих коллег-специалистов, мировыми достижениями в этой отрасли, призываем не стесняться западного мира, а быть полноправными членами мирового аграрного сообщества», – сказал Борис Колесников.





Всеукраинский образовательный проект «Агро 2018» проводился Фондом Бориса Колесникова впервые. Его цель – поддержать молодых специалистов аграрного сектора Украины, дать им возможность презентовать свои наработки экспертам, получить оценку своих идей, а авторов оригинальных стартапов наградить поездкой на международную сельскохозяйственную выставку Фиерагрикола 2018 в Италию.



Конкурс «Агро 2018» длился месяц. Для участия в нем зарегистрировались 1 500 студентов из 20 профильных вузов Украины. В ноябре конкурсанты написали мотивационные эссе, а в декабре 78 финалистов защитили собственные проекты перед экспертами отрасли. Участники «Агро 2018» презентовали свои идеи и доказывали их перспективность лучшим специалистам компании «АПК-инвест» – директору департамента растениеводства и земледелия Бенуа Батаю и главному ветеринарному врачу животноводческого комплекса Александру Гоцаю.





Студенты предлагали создать мобильную ветеринарную клинику для бездомных животных; внедрить лечение болезней пчелами и продуктами пчеловодства; предлагали новые методы выращивания органических культур; намерены создать сенсорные технологии, позволяющие оперативно собирать информацию, обрабатывать и контролировать процесс производства продукта и многое другое.



Счастливчики в феврале 2018 года посетят профильный форум в Вероне.



Напомним, Фонд Бориса Колесникова 9 лет реализует образовательные проекты для студентов технических специальностей. К своим инициативам он привлек все ведущие вузы Украины. Кроме конкурса «Агро», благотворительная организация реализует аналогичные проекты для студентов пищевых специальностей, авиаторов, программистов, моряков, архитекторов и железнодорожников. Регистрация в 4 проектах доступна на сайте Фонда.