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15.12.2017  16:46   

В школе №62 капитально отремонтировали бассейн

Бассейн, который долгие годы не работал в школе № 62, отремонтировали выпускники.


dozor.kharkov.ua
В школе № 62, что в Киевском районе знаменательное событие - вновь заработал бассейн. В 2006 году в помещении бассейна начались проблемы с вентиляцией и подачей воды. Из-за чего руководством учебного заведения было принято решение об уменьшении количества посетителей. 
 
«Бассейн нашей школы был открыт в 1975 году. Если в начале 2000-х годов практически все ученики, это больше 1000 плавали, то уже в 2006 году это уже было 200-300 детей, не больше. А потом и вовсе.  Для полноценной спортивной физической жизни бассейн играет очень важную роль и поэтому это событие, вот как только начали восстанавливать бассейн, все жители микрорайона Пятихатки, они были в восторге от этого», - рассказывает директор школы №62 Александр Гряник.
 
В процесс восстановления школьного бассейна включились неравнодушные люди, инициативная группа из выпускников школы №62. Капремонт помещения и всех его систем длился 3 года. 
 
«Делалось все от души. У нас с женой трое детей и я хотел, чтобы они тоже испытывали такую радость от занятий плаванием, какую испытывал я в своем детстве, в этой школе, в этом бассейне. И в той замечательной стране, с моей точки зрения, в которой мы живем, все дети должны уметь плавать и должны быть здоровыми», - говорит выпускник школы №62 (1989 год) Владимир Рожков.
 
В этом году по городской программе в Киевском районе было обновлено 3 школьные стадионы в школах № 9, № 36 № 166 и еще один в детском саду № 180. Капитально отремонтировано 2 спортзала. Обновленные кровли в 19 учреждениях образования. Возобновили работу и бассейна в детском саду №108. Установлено 25 детских площадок на территории дошкольных учреждений. Заменено более сотни окон на новые энергосберегающие. Новый вид получили 5 фасадов учебных заведений. Открыто 5 новых групп для дошкольников. 
 

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Тэги:  бассейн, школа, харьков, выпускники
 
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