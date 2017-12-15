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15.12.2017  18:21   

В харьковской школе №153 ремонтируют спортзал

В школе №153 Новобаварского района долгожданный капитальный ремонт спортивного зала. Таких работ здесь не было более 30 лет, сколько и существует учебное заведение.


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Здесь грызут гранит науки 905 школьников и кроме точных наук одним из любимых предметов у детей является физкультура. Однако условия для занятий были не из лучших. Проводился только косметический ремонт, да и он не спасал. Одна из причин  размеры помещения,  потолки высотой 7 метров.
 
«Было плачевное состояние нашего спортивного зала. Конечно же полы, которые не выдерживают никакой критики. Опасные светильники, которые весели на такой высоте большой, и могли принести опасность для детей. Для нас было даже проблематично поменять свет. Ну, а раздевалки, в которых не работали туалеты, не работали душевые много лет подряд», - рассказывает директор школы №153 Лариса Жолновач.
 
Теперь это в прошлом, ремонт спортивного зала планируют завершить до конца года. Ведется капитальный ремонт спортивного зала и прилегающих к нему помещений: раздевалок, душевых, туалетов и помещений для преподавателей. Будут созданы все условия для занятия физкультурой и спортом. Дети увидят обновленное помещение после зимних каникул, именно тогда и состоится торжественное открытие. 

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Тэги:  спортзал, школа, школьник, харьков
 
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