15.12.2017 18:21

В харьковской школе №153 ремонтируют спортзал

В школе №153 Новобаварского района долгожданный капитальный ремонт спортивного зала. Таких работ здесь не было более 30 лет, сколько и существует учебное заведение.



dozor.kharkov.ua

Здесь грызут гранит науки 905 школьников и кроме точных наук одним из любимых предметов у детей является физкультура. Однако условия для занятий были не из лучших. Проводился только косметический ремонт, да и он не спасал. Одна из причин размеры помещения, потолки высотой 7 метров.

«Было плачевное состояние нашего спортивного зала. Конечно же полы, которые не выдерживают никакой критики. Опасные светильники, которые весели на такой высоте большой, и могли принести опасность для детей. Для нас было даже проблематично поменять свет. Ну, а раздевалки, в которых не работали туалеты, не работали душевые много лет подряд», - рассказывает директор школы №153 Лариса Жолновач.

Теперь это в прошлом, ремонт спортивного зала планируют завершить до конца года. Ведется капитальный ремонт спортивного зала и прилегающих к нему помещений: раздевалок, душевых, туалетов и помещений для преподавателей. Будут созданы все условия для занятия физкультурой и спортом. Дети увидят обновленное помещение после зимних каникул, именно тогда и состоится торжественное открытие.