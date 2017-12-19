19.12.2017 14:01

Юные харьковчане получили сладкие подарки в День святого Николая

В детсадах и школах Харькова города прошли праздничные мероприятия по случаю Дня Святого Николая.



// Городской Дозор

Праздничный утренник прошёл и в детском саду № 286, что в Новобаварском районе.

«Сегодня замечательный праздник, все детки его очень ждут и каждый ребёночек, что-то находил у себя под подушкой. Всегда, во все праздники, в деток подарки, утренники, концерты. Мы очень рады, что ходим в этот детский садик, и живём в нашем чудесном районе!», делиться бабушка воспитанницы детсада Елена Иванникова



Ко дню Святого Николая маленькие воспитанники 286 детского садика, подготовили яркую творческую программу для всех гостей праздника. За свои таланты все 174 малыша получили сладкие подарки от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Подобные мероприятия со сладостями в качестве презента сегодня прошли во всех школьных и дошкольных заведениях Новобаварского района.