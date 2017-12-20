20.12.2017 17:34

Чемпионы Украины по хоккею поздравили десятки тысяч детей

Чемпионы Украины по хоккею и меценаты порадовали подарками 54 000 детей Донбасса.



Пресс-служба Фонда

Традиционно в День святого Николая Фонд Бориса Колесникова при поддержке хоккейного клуба «Донбасс» провел социальную акцию для детей Донецкой области.



В этот день 54 000 школьников, воспитанников детдомов и интернатов Краматорска, Покровска, Константиновки, Дружковки, Славянска, Святогорска, Николаевки, Красноармейского, Николаевского и Константиновского районов получили от благотворителей сладкие наборы.



Официальные делегации посетили 150 учебных заведений Донецкого региона. Встречи с детьми прошли в формате веселых утренников, автограф-сессий известных хоккеистов, с выступлениями, пожеланиями и сладкими угощениями.

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников поздравил подрастающее поколение с наступающими праздниками и пожелал в новом году больше чудес, хороших оценок, отменного здоровья. «В этот светлый праздник хочется поздравить не только деток, но и каждую украинскую семью и пожелать, чтобы в каждом доме царили мир, благосостояние, хорошее настроение и семейная атмосфера. Счастья всем, здоровья, хорошего Нового года и счастливого Рождества!», – поприветствовал президент Фонда.

В каждом заведении дети старались поблагодарить гостей за визит, готовили приятные сюрпризы – песни, танцы, стихи, рисовали плакаты, делали выставки поделок.





«Подарки и внимание от благотворителей очень важны в это нелегкое для нашего региона время. Как и общение с известными спортсменами – оно дарит настроение, положительные эмоции. Наши ученики подготовили небольшой концерт-приветствие для почетных гостей, от которого получили удовольствие и дети, и взрослые. Выражаю благодарность от всего педагогического коллектива людям, которые ежегодно дарят сказку детям», – отметил Александр Резниченко, директор Константиновской общеобразовательной школы №6.

В составы делегаций вошли и игроки основного состава ХК «Донбасс», которые разделили с детьми их праздник. Илья Коренчук, Алексей Ворона, Сергей Кузьмик, Никита Новиков, Александр Костиков, Ярослав Свищев, Максим Дуве, Александр Влад и Илья Бандурян с удовольствием раздавали автографы юным хоккейным фанатам, фотографировались с ними, делились историями из спортивной жизни.



«Я впервые стал частью социальной акции для детей Донбасса. Спасибо Фонду и хоккейному клубу за эти эмоции. Это был настоящий День святого Николая – с подарками, утренниками, приятным общением, детским смехом. Все как в моем детстве», – поделился впечатлениями Алексей Ворона, нападающий основного состава ХК «Донбасс».



Уже четвертый год благотворительный Фонд и хоккейный клуб «Донбасс» реализуют программу поддержки детей Донецкой области. Представители организаций объезжают учебные заведения, дарят сладости, позитивные эмоции и настроение малышам в преддверии Нового года.