22.12.2017 14:23

Харьковские студенты едут в Германию в рамках конкурса «Пищевые технологии 2018»

21 декабря в киевском Национальном университете пищевых технологий состоялось закрытие всеукраинского проекта «Пищевые технологии 2018» и награждение его победителей дипломами на поездку в Германию.



Пресс-служба Фонда

Конкурс был инициирован благотворительным Фондом Бориса Колесникова для студентов специальностей, связанных с пищевыми технологиями. Его цель – оказать поддержку креативным и целеустремленным студентам профильных вузов, дать экспертную оценку их стартапам и разработкам, стимулировать их к развитию отечественной пищевой отрасли.



Проект «Пищевые технологии 2018» длился полтора месяца. В нем зарегистрировались 800 участников со всей Украины, в том числе и из Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. Василенко, Харьковского государственного университета питания и торговли.



Конкурсанты прошли два этапа отбора: в ноябре написали мотивационные эссе, а в декабре 73 финалиста защитили собственные проекты перед членами жюри – директором мясокомбината компании «АПК Инвест» Иваном Башкиром, начальником производственного отдела компании «Конти» Татьяной Курчаевой, генеральным директором компании «Артвайнери» Игорем Толкачевым и директором по производству «Артвайнери» Людмилой Поваляевой.





Президент благотворительного Фонда Борис Колесников поздравил 30 конкурсантов с заслуженной победой и вручил им дипломы на посещение кондитерской выставки ISM 2018 в Кельне. «Две трети проектов финалистов касались здорового питания и вегетарианства. Молодежь четко знает, что сейчас нужно людям. И хотя у нас нет еще такой покупательской способности, какую хотелось бы иметь, но она обязательно будет. Наши победители на правильном пути», – отметил Борис Колесников.



Финалисты охватили все направления пищевой отрасли – от изготовления хлебобулочных изделий до пивоварения. Их разработки, проекты, стартапы основывались на производстве продукции из высококачественного и экологически чистого сырья. Студенты презентовали новые способы и рецепты приготовления полезных десертов, безглютенового хлеба, детского питания, молочных коктейлей, продуктов для диабетиков. Конкурсанты предлагали свои идеи снижения калорийности кондитерских изделий, а еще – издать пособие для родителей и детей о здоровом питании и с рецептами совместного приготовления блюд, выпустить линейку съедобной посуды и многое другое.



Победителями проекта «Пищевые технологии» стали авторы самых оригинальных проектов, которым удалось удивить экспертов отрасли и доказать их перспективность.





Уже в январе во время посещения экспозиции украинские студенты ознакомятся с новинками отрасли – техникой, товарами, инновациями. Планируется, что в выставке примут участие 1 600 экспонентов из 65 стран мира. Организаторы сфокусируются на актуальных темах и трендах: от формирования цены и моды на биопродукты до новых вкусовых ощущений. ISM откроет своим посетителям широкий спектр товаров: шоколад, кондитерские изделия из сахара, хрустящие и бисквитные хлебобулочные изделия, мороженое и полуфабрикаты.



Посещение отраслевого форума подобного уровня даст победителям проекта «Пищевые технологии 2018» новое представление о мировой пищевой отрасли. Они вернутся в Украину с новыми знаниями и опытом, которые им пригодятся для внедрения своих стартапов в жизнь.



Напомним, благотворительный Фонд Бориса Колесникова 9 лет реализует образовательные проекты для молодежи, в частности, для студентов авиационных, архитектурно-строительных, железнодорожных, морских, аграрных и IT-специальностей. На сайте организации идет регистрация в проектах «Морское дело», «Программист» и «Железнодорожник», в которых могут принять участие все студенты технических вузов.