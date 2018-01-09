Главная Новости Образование Стартовала регистрация на пробное ВНО
09.01.2018  12:33   

Стартовала регистрация на пробное ВНО

В Украине с 9 января началась регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании.


// Facebook
Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.
 
«Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно самостоятельно на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Регистрация продлится с 9 до 31 января 2018 года», - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что в день проведения пробного тестирования каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету: 24 марта по украинскому языку и литературе, а 31 марта - по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языках.
 
В УЦОКО отметили, что участники пробного внешнего независимого оценивания будут иметь возможность ознакомиться с процедурой и образцами тестов, которые соответствуют требованиям программ ЗНО, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания 2018 года; выполнить пробный тест и попрактиковать в заполнении бланков ответов; заблаговременно ознакомиться с организацией работы пункта проведения внешнего независимого оценивания; научиться эффективно распределять время на выполнение теста; получить правильные ответы и узнать результат тестирования; оценить собственную степень готовности к прохождению внешнего независимого оценивания.
 
Участие в пробном ВНО является платной услугой и подробнее о прохождении пробного тестирования, в том числе о стоимости, можно узнать на сайтах региональных центров оценивания качества образования.
Источник:   Укринформ
 Тэги:  вно, регистрация
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.11 Образование ВНО-2018: в тестах по иностранным языкам появится «Аудирование» 18.07 Образование В Украина заработала система рейтинга абитуриентов 13.07 Образование Результаты дополнительной сессии ВНО будут объявлены раньше срока
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 