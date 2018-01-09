09.01.2018 12:33

Стартовала регистрация на пробное ВНО

В Украине с 9 января началась регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании.



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Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

«Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно самостоятельно на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Регистрация продлится с 9 до 31 января 2018 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в день проведения пробного тестирования каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету: 24 марта по украинскому языку и литературе, а 31 марта - по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языках.

В УЦОКО отметили, что участники пробного внешнего независимого оценивания будут иметь возможность ознакомиться с процедурой и образцами тестов, которые соответствуют требованиям программ ЗНО, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания 2018 года; выполнить пробный тест и попрактиковать в заполнении бланков ответов; заблаговременно ознакомиться с организацией работы пункта проведения внешнего независимого оценивания; научиться эффективно распределять время на выполнение теста; получить правильные ответы и узнать результат тестирования; оценить собственную степень готовности к прохождению внешнего независимого оценивания.

Участие в пробном ВНО является платной услугой и подробнее о прохождении пробного тестирования, в том числе о стоимости, можно узнать на сайтах региональных центров оценивания качества образования.