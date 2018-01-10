10.01.2018 16:17

На пробное ВНО-2018 в Харькове зарегистрировалось около 1 200 абитуриентов

Около 1 200 абитуриентов из трех областей уже зарегистрировались на пробное ВНО. Больше 600 - из Харьковской области.



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Пробное ВНО не является обязательным и участие в нем исключительно по желанию абитуриента, отмечает директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко. Более того, абитуриенты смогут не просто проверить свои силы в пробном тестировании, а и знать результат.

«Во-первых, эта оценка не используется как Государственная итоговая аттестация, во-вторых, не может быть использована при поступлении в ВУЗ и в-третьих, эта оценка точно не будет отвечать буквально точно той оценке, которая будет на основном ВНО», - информирует директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

Польза в том, что после пробного ВНО абитуриент сможет забрать с собой тетрадь и после обнародования верных ответов, проанализировать уровень своей готовности. Кроме того происходит и определенная адаптация, потому что пробное тестирование обязательно проводится там, где будут проводить и основное ВНО.

«Только за одним исключением, за исключением иностранного языка. И основное ВНО и пробное ВНО мы будем проводить исключительно только в Областном центре. Дело в том, что эта составляющая – «Аудирование» оно ставит серьезные требования к техническому обеспечению. Мы должны обеспечить воспроизведение звука в таком качестве, которое не будет затруднять абитуриента в восприятии текста и в формировании ответов на те вопросы, которые будут предложены», - говорит директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

В связи с нововведением - прохождение аудирования по иностранному языку: это восприятие текста на слух, а затем его перевод. Абитуриенты, которые имеют недостатки слуха, получат распечатанный вариант задания. Зарегистрироваться на пробное ВНО довольно просто, нужно зайти на сайт и пройти по пунктам регистраций. Она на платной основе, и в Харьковском региональном центре оценивания качества образования отметили, что единый центр, который не повысил цену - это и есть Харьковский. Сумма составляет 129 гривен. Регистрация на пробное ВНО началась 9 января и продлится до 31-го января 2018 года.