12.01.2018 14:01

В академии железнодорожного транспорта пройдет День открытых дверей

День открытых дверей состоится в субботу, 27 января, в Украинской государственной академии железнодорожного транспорта.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в вузе, будущие абитуриенты и их родители смогут ознакомиться с историей университета, факультетами и специальностями, условиями поступления в 2018 году. С гостями будут общаться представители приемной комиссии, факультетов и кафедр, а также преподаватели и сотрудники университета.



В ходе мероприятия будут открыты лучшие научные и практические лаборатории университета. Всем желающим предоставят возможность попробовать перевести железнодорожные стрелки, принять и отправить поезд, почувствовать себя машинистом настоящего локомотива и пр.



Начало мероприятия - в 10:00.