В академии железнодорожного транспорта пройдет День открытых дверей

День открытых дверей состоится в субботу, 27 января, в Украинской государственной академии железнодорожного транспорта.
Как сообщили в вузе, будущие абитуриенты и их родители смогут ознакомиться с историей университета, факультетами и специальностями, условиями поступления в 2018 году. С гостями будут общаться представители приемной комиссии, факультетов и кафедр, а также преподаватели и сотрудники университета.
В ходе мероприятия будут открыты лучшие научные и практические лаборатории университета. Всем желающим предоставят возможность попробовать перевести железнодорожные стрелки, принять и отправить поезд, почувствовать себя машинистом настоящего локомотива и пр.
Начало мероприятия - в 10:00.
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Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
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