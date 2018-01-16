16.01.2018 13:29

Началась регистрация школ для участия в волонтерском проекте языковых лагерей GoCamp

Участники проекта летом будут работать в населенных пунктах по всей Украине.



// ХОГА

До 15 февраля 2018 года школы могут заполнить анкету на сайте инициативы и мотивационную работу. Школа выбирается лишь по двум критериям: мотивация, которую заведение продемонстрирует в креативном задании, и качество заполненной анкеты. Оценка анкет будет осуществляться до 1 марта 2018 года командой инициативы GoGlobal.

850 школ - участников проекта, которые пройдут отбор, гарантированно получат бесплатные тренинги для учителей и методические материалы для проведения лагеря. В зависимости от количества волонтеров, которые приедут в Украину обучать школьников, будет определено количество учреждений, на базе которых будут действовать лагеря с участием волонтеров.

В 2017 году 888 школ со всей Украины заполнили анкеты на участие в программе GoCamp, среди которых по результатам мотивационной работы было отобрано 600. При этом более 350 школ смогли привлечь к проведению лагеря иностранных волонтеров.

Справка. GoCamp – это инновационный формат лагеря с углубленным изучением иностранных языков. В течение трех недель дети смогут принять участие в реализации проектов и задач в рамках четырех направлений: STEAM (наука, технология, инженерия, искусство и математика), гражданское образование, профориентация, спорт и здоровье.

Участие в лагерях GoCamp – это не цель, а способ изучения языка, благодаря которому дети будут находиться в многокультурной среде, будут учиться работать в команде, критически мыслить и быть толерантными. Учителей будут привлекать к разработке междисциплинарных программ, которые приближают обучение к реальной жизни. Цель GoCamp – воспитать новое поколение всесторонне развитой и образованной молодежи, которая готова к жизни в ХХІ веке, свободно владеет иностранными языками и открыта познанию других культур и опыта.

GoCamp лагеря инициировали GoGlobal совместно с Министерством образования и науки в Украине. Поддержали проект Администрация Президента Украины, Посольство Соединенных Штатов Америки, Волонтеры ООН и ряд других партнеров.