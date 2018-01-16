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16.01.2018  17:58   

После каникул в школах прошли медосмотры

Профилактические медицинские осмотры учащихся после зимних каникул были проведены в 182 общеобразовательных учебных заведениях коммунальной формы собственности и 20 частных общеобразовательных учебных заведениях Харькова.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте здравоохранения, медосмотры проводили бригады врачей-педиатров и медсестер. 15-16 января они осмотрели более 114 тыс. школьников (95,6% от их общего количества). В результате было выявлено более 120 детей с острыми респираторными заболеваниями, 13 - с острыми отоларингологическими заболеваниями, 187 - с неинфекционными заболеваниями кожи. У 35 детей выявлен педикулез и у шести - стрептодермия (острое кожное заболевание, вызванное стрептококком).

Дети с острыми заболеваниями, педикулезом и инфекционными заболеваниями кожи были отстранены от занятий и направлены для лечения в амбулаторных условиях.

Как отметили в Департаменте здравоохранения, проведение медицинских осмотров после каникул позволяет предотвратить распространение инфекционных заболеваний в детских коллективах, а также своевременно предоставить необходимые рекомендации по вопросам лечения, обследования и последующего наблюдения у врачей.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  школа, медосмотр, харьков
 
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