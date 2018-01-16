16.01.2018 17:58

После каникул в школах прошли медосмотры

Профилактические медицинские осмотры учащихся после зимних каникул были проведены в 182 общеобразовательных учебных заведениях коммунальной формы собственности и 20 частных общеобразовательных учебных заведениях Харькова.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте здравоохранения, медосмотры проводили бригады врачей-педиатров и медсестер. 15-16 января они осмотрели более 114 тыс. школьников (95,6% от их общего количества). В результате было выявлено более 120 детей с острыми респираторными заболеваниями, 13 - с острыми отоларингологическими заболеваниями, 187 - с неинфекционными заболеваниями кожи. У 35 детей выявлен педикулез и у шести - стрептодермия (острое кожное заболевание, вызванное стрептококком).

Дети с острыми заболеваниями, педикулезом и инфекционными заболеваниями кожи были отстранены от занятий и направлены для лечения в амбулаторных условиях.



Как отметили в Департаменте здравоохранения, проведение медицинских осмотров после каникул позволяет предотвратить распространение инфекционных заболеваний в детских коллективах, а также своевременно предоставить необходимые рекомендации по вопросам лечения, обследования и последующего наблюдения у врачей.