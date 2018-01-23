23.01.2018 15:45

Харьковские выпускники еще могут зарегистрироваться на пробное ВНО

Зарегистрироваться можно до 31 января на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.



kharkivoda.gov.ua

По данным правительственного портала, уже подано около 149 тыс. заявок для участия в пробном тестировании. Больше всего человек изъявили желание сдать пробный тест по украинскому языку и литературе (свыше 83,5 тыс.), на второй строчке - английский язык (более 20,5 тыс.), на третьей – математика (свыше 17 тыс.).

В этом году пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится 24 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам – 31 марта.

Больше узнать о пробном ВНО и контакты региональных центров можно здесь

В Украинском центре оценивания качества образования напоминают, что пробное тестирование не является обязательным. Оно проводится для того, чтобы все желающие могли ознакомиться с процедурой проведения внешнего независимого оценивания, структурой и содержанием тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования и рабочего места. Результаты пробного ВНО никоим образом не влияют на итоги основной сессии. Кроме того, регистрация для прохождения пробного тестирования не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии.