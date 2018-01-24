24.01.2018 16:32

«Измениться за 7 дней». Украинские школы приглашают посоревноваться в конкурсе

Украинско-финская программа развития среднего образования ищет первую школу для участия в проекте, который поможет усовершенствовать заведение.



// ХОГА

«Финские специалисты из компании Lumo Education проживут с выбранной школой неделю – помогут сделать аудит сильных и слабых сторон, проведут ряд открытых уроков и тренингов (как для педагогического коллектива, так и для администрации, вспомогательного персонала) и стимулировать разработку собственной программы совершенствования заведения, - рассказывают в МОН. - Будут учитывать специфику и школы, и населенного пункта, где она расположена. То есть не будут давать общие рекомендации «все для всех», а работать с конкретной ситуацией».

Заведение будет избираться по конкурсу, который проводит ГО EdCamp Ukraine.

Чтобы участвовать в конкурсе, кто-то из учителей после обсуждения со школьной администрацией должен до 2 февраля заполнить регистрационную анкету и рассказать, что именно и почему хочет изменить в своем заведении. Результаты конкурса объявят 11 февраля, а уже 18-го группа ведущих финских педагогов приедет работать с выбранной школой.

«Цель проекта - доказать, что основу настоящих изменений можно заложить в очень короткий срок, - рассказывает лидер движения EdCamp Ukraine, советник Министра образования и науки Украины Александр Элькин. - «Измениться за 7 дней» предшествует межправительственному украинско-финскому проекту, который должен начаться в этом году».

У финских экспертов, которые будут работать с украинской школой, есть опыт как собственного преподавания, так и сотрудничества с правительственными институтами и адвокацией финских образовательных идей за рубежом. Все они разрабатывали современные преподавательские методики, создавали программы преподавания для финских школ.

Тренинговая часть программы в выбранной школе продлится четыре дня.

В первый день финская команда ознакомит педагогов и учеников школы с принципами финской системы образования: социального конструктивизма, обучение через эксперимент, автономности и доверия.

Во второй день финские учителя проведут открытые интегрированные уроки в 4-6 классах (будут говорить, например, о цепи питания или изменениях в численности популяции живых существ), используя не только биологическую науку, но и язык, и математику. Каждый урок базируется на игровых принципах.

На третий день учащиеся закрепят полученные знания с помощью экспериментов, создания коллажей и арт-объектов.

Четвертый день посвятят разговору с педагогическим коллективом о методике Со-Teaching - так называемого соучительства, то есть ведения интегрированных уроков несколькими педагогами вместе.

На пятый день состоится встреча финских экспертов с Министром образования и науки Украины Лилией Гриневич. На ней по результатам проекта обсудят актуальные для Новой украинской школы вопросы преподавания в младшей школе, системы обеспечения качества образования, трансформации педагогического образования и дальнейшего повышения квалификации. Гости расскажут о таких типичных для Финляндии, и все еще непривычных для Украины вещах, как отсутствие домашних заданий, короткие школьные дни, значительная долю работы руками.

EdCamp Ukraine и Lumo Education отмечают: обе команды инвестируют в эту инициативу собственные ресурсы, делая ее бесплатной для школы и учительства. Они убеждены, что принципы, выработанные на первом этапе проекта, могут быть впоследствии использованы и в других украинских школах.

Справка. Компания Lumo Education Ltd является промоутером финской образовательной модели в мире, занимается адаптацией лучших практик финской системы образования в других странах. Эксперты компании работают в разных странах в проектах, связанных с созданием и управлением учебными заведениями современного типа, подготовкой преподавателей, созданием расписания и преподаванием.

Общественная организация «ЕдКемп Украина» (или Сообщество ответственного учительства EdCamp Ukraine) имеет целью улучшение квалификации школьных педагогов, повышение статуса учителей и в целом реформирование системы образования Украины. Сегодня Edcamp Ukraine является крупнейшим независимым образовательным движением в стране, в него привлечены 15 000 наиболее прогрессивных педагогов.