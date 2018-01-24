24.01.2018 18:21

В Харькове пройдет ежегодная Ярмарка вузов для абитуриентов

Пятая ежегодная Ярмарка вузов пройдет 7-8 февраля в Харьковской областной библиотеке для юношества (пр. Юбилейный, 49/8).



city.kharkov.ua

Программа двухдневного мероприятия предусматривает презентацию 10-11-классникам 25-ти ведущих вузов города Харькова, предоставление информации об особенностях поступления в высшие учебные заведения. В этом году будущие абитуриенты смогут пройти электронное экспресс-тестирование по выбору будущей профессии.

По случаю 5-летнего юбилея 7 февраля в библиотеке пройдет торжественная церемония открытия ярмарки (начало – в 11:00).

Свои программы обучения и информационную продукцию представят следующие вузы:

1. Национальная академия Национальной гвардии Украины;

2. Национальный аэрокосмический университет им. Жуковского «ХАИ»;

3. Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»;

4. Харьковский национальный университет внутренних дел;

5. Национальный фармацевтический университет;

6. Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого;

7. Украинская инженерно-педагогическая академия;

8. Украинский государственный университет железнодорожного транспорта;

9. Харьковская государственная академия культуры;

10. Харьковская государственная академия физической культуры;

11. Харьковская государственная зооветеринарная академия;

12. Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

13. Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет;

14. Харьковский национальный аграрный университет им. В. В. Докучаева;

15. Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца;

16. Харьковский национальный медицинский университет;

17. Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды;

18. Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. П. Василенко;

19. Харьковский национальный университет строительства и архитектуры;

20. Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А. Н. Бекетова;

21. Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины;

22. Харьковский университет Воздушных Сил имени И. Кожедуба;

23. Харьковская гуманитарно-педагогическая академия;

24. Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия»;

25. Харьковский институт финансов Киевского национального торгово-экономического университета.

Время работы ярмарки: 7 февраля - с 9:30 до 16:00, 8 февраля - с 9:30 до 15:30. Справки по телефонам: 62-60-79; (098) 851-30-06.