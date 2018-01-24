24.01.2018 18:21
В Харькове пройдет ежегодная Ярмарка вузов для абитуриентов
Пятая ежегодная Ярмарка вузов пройдет 7-8 февраля в Харьковской областной библиотеке для юношества (пр. Юбилейный, 49/8).
city.kharkov.ua
Программа двухдневного мероприятия предусматривает презентацию 10-11-классникам 25-ти ведущих вузов города Харькова, предоставление информации об особенностях поступления в высшие учебные заведения. В этом году будущие абитуриенты смогут пройти электронное экспресс-тестирование по выбору будущей профессии.
По случаю 5-летнего юбилея 7 февраля в библиотеке пройдет торжественная церемония открытия ярмарки (начало – в 11:00).
Свои программы обучения и информационную продукцию представят следующие вузы:
1. Национальная академия Национальной гвардии Украины;
2. Национальный аэрокосмический университет им. Жуковского «ХАИ»;
3. Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»;
4. Харьковский национальный университет внутренних дел;
5. Национальный фармацевтический университет;
6. Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого;
7. Украинская инженерно-педагогическая академия;
8. Украинский государственный университет железнодорожного транспорта;
9. Харьковская государственная академия культуры;
10. Харьковская государственная академия физической культуры;
11. Харьковская государственная зооветеринарная академия;
12. Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
13. Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет;
14. Харьковский национальный аграрный университет им. В. В. Докучаева;
15. Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца;
16. Харьковский национальный медицинский университет;
17. Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды;
18. Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. П. Василенко;
19. Харьковский национальный университет строительства и архитектуры;
20. Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А. Н. Бекетова;
21. Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины;
22. Харьковский университет Воздушных Сил имени И. Кожедуба;
23. Харьковская гуманитарно-педагогическая академия;
24. Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия»;
25. Харьковский институт финансов Киевского национального торгово-экономического университета.
Время работы ярмарки: 7 февраля - с 9:30 до 16:00, 8 февраля - с 9:30 до 15:30. Справки по телефонам: 62-60-79; (098) 851-30-06.