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24.01.2018  19:28   

Пробное ВНО-2018: английский язык становится более популярным среди выпускников

Участники пробного ВНО изменили приоритеты в выборе тестирования, которое они хотят проходить. Популярность набирает английский язык, а вот количество желающих испытать свои силы в знании истории Украины и математики уменьшилось в среднем на 3%.


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Наибольшее количество, а это почти 84 тысячи участников, выразили желание составить пробный тест по украинскому языку и литературе, как основного экзамена ВНО. Второе место по количеству желающих английский, на который зарегистрировалось более 20 тысяч. 17 тысяч участников пройдут пробный тест по математике. 
 
По сравнению с прошлым годом, в 2018 количество желающих пройти экзамен по английскому выросло почти на 5%. Возможно это связано с определенными изменениями в сдаче экзамена по иностранному языку, тест получил творческую составляющую – «Аудирование». Это восприятие речи на слух, после чего нужно будет пересказать содержание. 
 
Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 24 марта, а по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, а также английском, немецком и французском языках - 31 марта. Регистрация же на пробное ВНО продлится еще до 31 января. 
Тэги:  вно, тест, харьков, выпускник
 
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