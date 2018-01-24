24.01.2018 19:28

Пробное ВНО-2018: английский язык становится более популярным среди выпускников

Участники пробного ВНО изменили приоритеты в выборе тестирования, которое они хотят проходить. Популярность набирает английский язык, а вот количество желающих испытать свои силы в знании истории Украины и математики уменьшилось в среднем на 3%.



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Наибольшее количество, а это почти 84 тысячи участников, выразили желание составить пробный тест по украинскому языку и литературе, как основного экзамена ВНО. Второе место по количеству желающих английский, на который зарегистрировалось более 20 тысяч. 17 тысяч участников пройдут пробный тест по математике.

По сравнению с прошлым годом, в 2018 количество желающих пройти экзамен по английскому выросло почти на 5%. Возможно это связано с определенными изменениями в сдаче экзамена по иностранному языку, тест получил творческую составляющую – «Аудирование». Это восприятие речи на слух, после чего нужно будет пересказать содержание.

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 24 марта, а по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, а также английском, немецком и французском языках - 31 марта. Регистрация же на пробное ВНО продлится еще до 31 января.