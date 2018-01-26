Главная Новости Образование В Слободском районе чествовали победителей конкурса «Учитель года»
26.01.2018  12:01   

В Слободском районе чествовали победителей конкурса «Учитель года»

Чествование победителей районного тура всеукраинского конкурса «Учитель года - 2018» состоялось 24 января в Администрации Слободского района.


// city.kharkov.ua

Районный тур конкурса проходил с сентября по ноябрь 2017 года. Всего в конкурсе приняли участие 20 учителей Слободского района. Лучших педагогов определяли по четырем номинациям: «Украинский язык и литература», «Физика», «Физическая культура» и «Немецкий язык».

По условиям соревнований педагоги писали контрольную работу по предмету и методике его преподавания, проводили уроки в своих школах, презентовали методический практикум и учебный проект, а главным испытанием было проведение открытого урока в незнакомой школе.

Так, по итогам конкурса в номинации «Украинский язык и литература» победу одержала Татьяна Шушунова (школа №20). В номинации «Физика» лучшей стала Людмила Шафранская (школа №78). В номинации «Физическая культура» праздновали победу сразу два учителя: в категории «Профессионал» - Татьяна Партола (гимназия №82) и в категории «Мастер-класс» - Анна Черновол (школа №102). В номинации «Немецкий язык» также были определены двое победителей - в категории «Педагогический дебют» победителем стала Ирина Крук (школа №90), в категории «Профессионал» - Наталья Мирошник (школа №114).

Победители районного этапа всеукраинского конкурса «Учитель года»  были награждены почетными грамотами и подарками.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  учитель года, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.01 Образование В Основянском районе поздравили победителей конкурса «Учитель года» 01.12 Образование Лучших учителей года выбирают в Харькове 31.01 Общество Итоги дня в Харькове: новый рейс из Харькова, строительство жилья для коммунальщиков, итоги конкурса «Учитель года»
 
 

Видео

Делегаты из Марибора предложили Харькову шесть направлений сотрудничества
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 