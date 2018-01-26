В Слободском районе чествовали победителей конкурса «Учитель года»

Чествование победителей районного тура всеукраинского конкурса «Учитель года - 2018» состоялось 24 января в Администрации Слободского района.
Районный тур конкурса проходил с сентября по ноябрь 2017 года. Всего в конкурсе приняли участие 20 учителей Слободского района. Лучших педагогов определяли по четырем номинациям: «Украинский язык и литература», «Физика», «Физическая культура» и «Немецкий язык».
По условиям соревнований педагоги писали контрольную работу по предмету и методике его преподавания, проводили уроки в своих школах, презентовали методический практикум и учебный проект, а главным испытанием было проведение открытого урока в незнакомой школе.
Так, по итогам конкурса в номинации «Украинский язык и литература» победу одержала Татьяна Шушунова (школа №20). В номинации «Физика» лучшей стала Людмила Шафранская (школа №78). В номинации «Физическая культура» праздновали победу сразу два учителя: в категории «Профессионал» - Татьяна Партола (гимназия №82) и в категории «Мастер-класс» - Анна Черновол (школа №102). В номинации «Немецкий язык» также были определены двое победителей - в категории «Педагогический дебют» победителем стала Ирина Крук (школа №90), в категории «Профессионал» - Наталья Мирошник (школа №114).
Победители районного этапа всеукраинского конкурса «Учитель года» были награждены почетными грамотами и подарками.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
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В этот день отмечаются Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
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