В Основянском районе поздравили победителей конкурса «Учитель года»

Награждение победителей районного тура всеукраинского конкурса «Учитель года 2018» состоялось 25 января в Основянском районе.
В этом году в конкурсе приняли участие 17 педагогов, которые соревновались в четырех номинациях: «Украинский язык и литература», «Физика», «Немецкий язык» и «Физическая культура».
Согласно решению жюри, в номинации «Украинский язык и литература» победителем стала учитель гимназии №34 Серафима Ткаченко. В номинации «Физика» лучшим стала преподаватель школы №53 Татьяна Быстрая. В номинации «Немецкий язык» победу одержала учитель школы №66 Наталья Красникова. Лучшим педагогом района в номинации «Физическая культура» был признан Михаил Андреев (школа №10).
Поздравили лучших педагогов заместитель председателя Администрации Основянского района Евгений Мошняков и депутаты городского совета.
В ходе праздника участники и победители конкурса продемонстрировали также свои творческие таланты.
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