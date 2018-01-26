26.01.2018 17:15

Школьники Индустриального района стали стипендиатами городского головы

Учащимся школ Индустриального района вручили сертификаты на получение стипендий Харьковского городского совета «Лучший ученик учреждения образования» и стипендий Харьковского городского головы «Одаренность».



city.kharkov.ua

26 января сертификаты стипендиатов Харьковского городского головы и подарки от депутатов Харьковского областного и городского советов вручили пяти ученикам специализированных школ района - №70, 80, 85 и 119. Стипендиатами городского совета стал 21 учащийся из всех учебных учреждений района.

От имени председателя районной администрации Ольги Вельможной талантливых учеников поздравила ее заместитель Елена Великанова. Она пожелала детям не останавливаться на достигнутом, верить в себя и с уверенностью смотреть в будущее, чтобы настойчивость и жажда знаний стали неизменными спутниками на пути к новым победам.

После церемонии вручения сертификатов прошел праздничный концерт.

Отметим, что стипендии Харьковского городского головы «Одаренность» и Харьковского городского совета «Лучший ученик учреждения образования» школьникам вручают с 2004 года.